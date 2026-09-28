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民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會預計10月4日在北平東路登場，團隊透過LINE官方帳號推出「限量搖滾專區」供支持者預約，未料，表單一開放，30秒內秒殺額滿。對此，沈伯洋今（28）日下午受訪時表示，同時有5萬人在線上、平均一秒有400次的點擊，30秒就沒了，不過，前面廣場還是很大，歡迎大家參與。沈伯洋下午赴台北福華文教會館出席「台南之友挺沈伯洋後援會」，包含台南市長黃偉哲、台南市長參選人陳亭妃、立委林俊憲、王義川、王定宇等人出席。媒體關切總成立大會搖滾區秒殺一事，沈伯洋受訪時表示，位置應該是幾百個，因為同時有5萬人在線上、平均一秒有好像400次的點擊，所以是瞬間，「它也不是當掉了，就是30秒就沒了」。沈伯洋提到，確實有蠻多人是有報名，但大家不用擔心，因為這次競總成立，前面廣場還是很大，只是前面區域被搶完，但整個廣場非常地大，歡迎大家能來；他說，對於沒有搶到前面搖滾區的朋友，他當天想辦法補償大家，「我還在想要怎麼辦，我一路上都在想這件事情」。另外，有一些粉專質疑，教師節放假議題，沈伯洋等綠委在立法院投票時，都是投下反對票。沈伯洋回應，首先，先祝大家教師節快樂，「也祝我自己教師節快樂，我就是教師」；再來，2024年國會開始，就出現這樣訊息，比如說國民黨有版本，民進黨也有版本，民進黨當然支持民進黨的，因此只要民進黨反對別人版本，他們就把它當成標題，稱民進黨反對改革、反對放假，用去脈絡化的方式放消息，「這一招從2024一開始玩到現在，人民應該已經感受到厭倦」。