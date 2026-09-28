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籃球員抱怨最多 主辦方：床尾椅其實可以「延長床鋪」

韓國男籃直接搬飯店 蒙古教練：根本像露營

日本蓋全新設施愈來愈難 主辦方強調「永續」考量

2026愛知名古屋亞運選手住宿問題持續引發爭議！主辦單位為節省成本，未興建傳統大型選手村，改以貨櫃式組合屋、飯店及郵輪分散安置約1.7萬名選手與工作人員，不料入住組合屋的選手接連抱怨「房間太擠、床太短」。不過為了讓大眾了解這套「永續」設計的考量，主辦單位27日特地安排媒體一窺這些貨櫃屋內部景象。根據路透社報導，主辦單位27日首度開放媒體參觀位於名古屋港花園碼頭（Garden Pier）的選手住宿區。大量木質組合屋整齊排列，外觀看來宛如一座極簡版「樂高城市」，但房間內部空間相當有限，床鋪對一般人而言或許足夠，對身高動輒超過185公分的籃球員來說卻顯得格外侷促。主辦單位另外設置空間較寬敞的用餐區及販售生活必需品的商店，希望彌補住宿空間有限帶來的不便。愛知名古屋亞運選手住宿部門副主任松尾勇太坦言，主辦單位收到最多的意見就是「床太小」，尤其集中在籃球員及體型較高大的選手；當同一房間擺放較多床鋪、入住人數增加時，也有選手反映活動空間過於狹窄。不過主辦方表示，每張床其實都配有腳凳（ottoman），原本設計就是可以放在床尾，作為床鋪的延伸空間，讓身材較高大的選手使用。松尾坦言，主辦單位可能沒有充分向選手說明腳凳用途，導致這項設計未能發揮預期效果，「我們原本認為床鋪延伸用的腳凳可以有效利用有限空間，但對於這些設備應該如何使用，我們原本可以解釋得更清楚。」他表示，接下來將改善相關說明方式，希望讓選手知道房內設備的用途，盡可能提高住宿舒適度。然而，住宿問題已讓部分代表隊選擇自行另覓住處。韓國男子籃球隊先前就因組合屋空間狹窄、床鋪太短，加上其中一間住宿單位曾在豪雨期間淹水，因此搬往一般飯店。蒙古女子籃球隊教練阿瓦雷茲（Javier Garcia Alvarez）同樣對住宿安排頗有微詞。他指出，對身高185至190公分左右的籃球員而言，住在這類空間確實不容易。他形容，選手到了這樣的住宿區只能努力適應，「幾乎就像是在露營，像住在營地一樣。」印度代表隊則在亞運前就安排部分選手入住類似組合屋，希望提前適應正式比賽期間的住宿環境。愛知名古屋亞運原先曾規畫興建專用選手村，但為控制成本，最終取消計畫，改以既有飯店、臨時組合屋及包租郵輪等方式安置約1.7萬名選手及工作人員。主辦單位也強調，這種安排背後包含永續及有效利用既有設施等考量。松尾表示，目前在日本要從零開始興建全新大型設施愈來愈困難，因此如何充分利用現有設施，同時確保能滿足選手需求，是主辦單位希望持續改善的課題。不過從選手入住後接連出現的床鋪尺寸、房間空間及其他後勤問題來看，這場主打成本控制與永續概念的住宿實驗，也讓愛知名古屋亞運主辦單位面臨不小考驗。