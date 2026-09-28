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訂購目標鎖定專業書 涵蓋政治、哲學與江戶文化等多類別書籍

掃描後即撕毀 50噸日本書籍運往美國

全球版權訴訟迭起 著作權與科技發展的拉鋸

日本各地線上二手書店自今年8月起，開始接連收到大量書籍訂單。二手店家透露一天能賣出100本，甚至有單日業績翻了5倍的情況。同業之間普遍推測，這背後可能是企業為了蒐集生成式人工智慧（AI）的訓練資料。經進一步追蹤調查，更發現日本已向美國出口超過50噸書籍的紀錄。然而，這些紙本書籍不只可能被當作AI訓練的消耗品，它們在被掃描後的下場也讓這些店家感到憂心。根據日本電視台調查，綜合二手書店及業界，大批訂單主要集中在大型線上銷售平台上的二手書商。消息人士指出，買家透過多個帳戶向不同店家下單，但寄送地址全數指向位於岡山縣的同一座物流中心。訂單暴增的書籍種類有哪些？東京都內一家二手書商表示毫無脈絡可循，除了哲學、歷史、醫學、法律等專業領域外，連「江戶時代的生活與文化」、「30年前的政界內幕」等書籍也紛紛賣出。店家困惑：「平時大多是小說或漫畫比較熱銷，從沒見過專業書會這樣一次被掃空。」賣出超過1,000本書的關東地區二手書商（50多歲男性）推測，由於下單時間間隔相當平均，「應該是用系統進行自動化下單」。他坦言：「從來沒有向單一地址賣出過這麼多書，同行也遇到了完全相同的現象。」東京都古書籍商業協同組合也證實，確實有掌握到近期這波動向，業界內部正熱議這是否為AI訓練用途。其中一家二手書商表示，「業績提升固然開心，但書籍未來的價值會如何發展？心裡其實蠻複雜的」，此外，位於西日本的另一家二手書商透露，曾收到來自海外企業詢問「能否一次訂購數萬本書」的電子郵件。至於運作該物流中心的日本企業則回應，「對個別交易不予置評」，未透露購買目的或是否涉及相關企業。日媒指出，懷疑二手書被用於AI訓練並非空談，美國早有先例。美國AI巨頭Anthropic就曾被揭露提出破壞性掃描全球所有書籍的計畫，將大量收集來的書籍進行裁切、拆頁、掃描並數據化，最終輸入AI進行機器學習。根據Anthropic在美國面臨的訴訟資料，日本書籍似乎也在其蒐集目標之列，資料中甚至出現了日本大型出版經銷商的名字。日本電視台透過數據分析工具「Sayari」調查發現，自去年以來，該日本大型圖書經銷商旗下子公司，已向美國出口合計超過50噸標示為「JAPANESE BOOKS（日文書籍）」的紀錄。若假設這些書籍全部為較重精裝書（以每本500公克計算），數量相當於10萬冊。該日本企業對個別交易不做評論，僅稱「本集團絕無在明知是用於AI企業訓練用途的情況下進行銷售。」此外，美國科技媒體《404 Media》報導提到，亞馬遜（Amazon）也被揭露會在倉庫中收集紙本書籍進行拆頁、掃描後銷毀，報導指出相關書籍中同樣包含了日文書籍。對於創作者的作品與數位內容在未獲授權的情況下被用於AI訓練，全球各地已爆發多起聯合反對聲明與訴訟。日本雜誌協會等團體早在2023年便發表共同聲明，指出「在訓練利用的價值未回饋給著作權人的情況下，大量生成內容將導致創作機會流失，經濟上亦難以維持創作活動」。2025年，多家出版社與日本漫畫家協會等單位也發表聯署聲明，要求相關業者「必須取得權利人必要的許可」。對此，早稻田大學專攻知識產權法的上野達弘教授指出，根據日本現行著作權法，「將著作物用於AI訓練原則上被視為合法行為」。然而，法律同時設有「不得不當損害著作權人利益」的例外條款。上野教授指出，目前這條界線正因立場不同而引發激烈討論。「全球各地關於AI訓練的訴訟屢見不鮮，相關法規與裁判至今仍在持續審議中」，他強調，單靠法律制度難以一勞永逸，產業各方需要建立收益回饋機制以及技術透明度，應設法一步步建立起共好的雙贏關係。