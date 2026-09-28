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▲BABYZOO（後排左至右）、BADA、INGYOO、SIMEEZ、KASPER、NaiN、白久玲、RENAN（前排左至右）、HASH、MINJUN JEONG等知名舞蹈老師參加《街頭世界戰士：表演導演之戰》。（圖／愛奇藝）

韓星KAI〈Rover〉、JENNIE〈like JENNIE〉，就連紅遍全球的《獵魔女團》〈Golden〉，這些人氣作品背後的編舞家全被抓來正面對決！韓國舞蹈實境節目《街頭世界戰士：表演導演之戰》集結10位頂尖編舞家與表演導演參賽，BADA、INGYOO、NaiN、SIMEEZ等人不只公開打造K-POP舞台的幕後祕辛，還得在高壓賽制下互相廝殺；節目更找來KAI、泰民、IVE等藝人替合作過的老師應援，其中安俞真（安兪眞）直接對SIMEEZ放話：「沒拿第一名就別回來！」一句話讓老師壓力山大。《街頭世界戰士：表演導演之戰》是經典街舞實境節目《街頭女戰士》與《街頭男戰士》的全新衍生作品，節目將核心焦點從純舞者的肢體對決，延伸至編舞家與表演導演的「腦力交鋒」，開播以來憑藉一次次精彩絕倫的對決、震撼無比的舞台視覺，以及深厚的職人精神，深受廣大K-POP舞蹈迷的喜愛與支持。10位頂級參賽者日前受訪分享參賽心聲與獨門編舞哲學，身為《街頭女戰士2》冠軍隊伍BEBE隊長的BADA談起藝人合作，直言最重視的並非舞步複雜度，而是表演能否精準傳達訊息：「觀眾看完編舞後能不能理解舞蹈想表達的內容，以及編舞帶來的衝擊力能傳達多少，我覺得這是最重要的。」她也透露，過去合作作品中投入最多心力的，正是掀起全球「#RoverChallenge」舞蹈狂潮、讓藝人爭相模仿EXO KAI〈Rover〉。由於SOLO歌手必須獨自撐起整座舞台，她反覆琢磨如何讓歌手更突出，同時兼顧與舞者的配合，每個細節都絕不馬虎。身兼JENNIE〈like JENNIE〉表演導演與共同編舞家的INGYOO則表示，希望藉由這次節目，為所屬舞團WE DEM BOYZ創造更多走向大眾與國際舞台的機會。曾參與風靡全球動畫《獵魔女團》歌曲〈Golden〉編舞的NaiN則強調「事前準備」的重要性，她坦言要帶領大型團隊，若前置作業沒做好就難以順利推動，因此在團隊規劃上下了不少苦功。被譽為IVE御用舞蹈老師的SIMEEZ坦言，雖然享受每項任務，但高壓下的體力消耗與溝通成本最是難熬，嚴重睡眠不足加上持續指導排練，令人印象深刻；被粉絲封為「SM顏值擔當編舞師」的KASPER則表示，過去大多是與團隊合作，這次卻要與身邊熟悉的同行切磋競爭，光是心態上的轉換就是極大挑戰。在緊湊且必須短時間編排龐大隊形的任務壓力下，節目也暖心安排了藝人與後輩的應援影片。當SIMEEZ看到自己指導過的IVE全員現身時驚喜不已，安俞真更透過鏡頭霸氣喊話：「沒拿第一名就別回來！」；BADA看到KAI驚喜現身時忍不住驚呼；KASPER看著泰民的加油影片更是欣慰微笑不停；THE BOYZ的泳勳與賢在也為白久玲送上滿滿打氣，為緊張高壓的競賽過程注入不少溫暖與感動。《街頭世界戰士：表演導演之戰》不只參賽者實力堅強，評審陣容更是世界級夢幻名單！節目特別邀請享譽國際的指標舞團Kinjaz核心成員Anthony Lee、日本街舞大師Kyoka、美籍天才編舞家Sean Lew，以及韓國1MILLION靈魂人物Lia Kim坐鎮評審席，為賽事注入最高標準。隨著賽事進入白熱化階段 ，編舞家們也為NCT 127隊長泰容、ALLDAY PROJECT的Bailey新歌打造舞台。經過高壓激戰後，最終泰容選擇了在舞台上更有效展現自己的BADA與白久玲， Bailey選擇了風格大膽全新的SIMEEZ與INGYOO，四人成功取得新歌的表演導演資格。隨著第2場「Last Stage：24H」敗部復活賽結束淘汰一人，僅存的7位參賽者將迎接更加殘酷的激戰。接下來，他們將面臨全新考驗「超級兒童執導任務」，挑戰帶領來自全球各地的舞蹈天才兒童。《街頭世界戰士：表演導演之戰》可至愛奇藝國際版收看，每週三、週六中午更新。