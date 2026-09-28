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▲SpaceX上市 14年老員工一夜致富（圖／截自IG@Phoebe Novack）

▲SpaceX(圖/路透社/達志影像)

實習生翻身變億萬富翁！隨著航太巨頭SpaceX於今（2026）年6月成功掛牌上市，公司市值一度衝破3兆美元（約新台幣96.6兆元），不僅讓創辦人馬斯克（Elon Musk）穩坐全球首萬億富豪寶座，更讓不少早期加入的資深員工一夜暴富。其中現年35歲的高級軟體工程師阿格雷（Brian Aggrey）便決定與妻子一同遞出辭呈，展開預算高達每月25,000美元（約新台幣80.5萬元）的環球圓夢之旅。根據《華爾街日報》報導，阿格雷早在21歲時就以實習生身分踏入SpaceX，一待就是14年，一路晉升為高級軟體工程師，更是全公司資歷最深的前幾百名元老級員工之一。職涯期間，他深度參與了獵鷹9號（Falcon 9）火箭機械結構與多項航航電子設備的研發。多年來，阿格雷透過入職簽約配股、歷年績效獎金以及省吃儉用的投資，積攢了數量相當驚人的SpaceX股票。雖然早期他曾因無力支付股票期權稅款與房租而陷入經濟困頓，所幸當時在室友的友情相助下順利度過難關，如今終於迎來豐碩回報。SpaceX於今年6月12日在納斯達克（Nasdaq）盛大上市後，阿格雷與在植物肉龍頭公司Impossible Foods擔任高級經理的妻子諾瓦克（Phoebe Novack）雙雙決定辭職。夫妻倆適度拋售部分股票套現作為旅費，並將這趟為期一年的環球壯遊命名為「瘋狂之年」（Year of Freak）。兩人的浪漫旅程自7月正式啟程，首站選擇落腳歐洲，先後造訪義大利米蘭與法國蔚藍海岸，8月則搬至巴黎東南部的宜人小鎮。諾瓦克趁機報名了當地表演學校、接受每週35小時的戲劇訓練；阿格雷則悠閒地騎著二手單車穿梭於法國鄉間、在咖啡廳品讀小說，或搭乘火車前往巴黎參觀各各大博物館。不僅如此，夫妻倆的行程相當隨興且精彩。8月中旬得知西班牙瓦倫西亞（Valencia）能觀賞到日全食奇觀，兩人二話不說臨時起意跨國追日；9月更飛往阿爾卑斯山挑戰飛行傘，隨後轉往義大利觀賞F1一級方程式賽車盛事，並順道朝聖威尼斯雙年展與威尼斯影展。這對優渥卻不失目標的夫妻檔目前仍暫居巴黎，並規劃於秋季飛往墨西哥城。屆時阿格雷計畫在當地學習雕塑，同時針對墨西哥的水資源危機展開深入研究，預計冬季再返回加州。不過，兩人並不打算無止境地享受退休生活，已明確將2027年7月31日設定為這趟環球之旅的終點站。屆時他們將重回職場，除了回歸老本行之外，也不排除開創新事業，為人生下一個階段繼續奮鬥。