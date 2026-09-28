AI進入職場後，但如果主管凡事都先問AI，甚至把AI回答當成標準答案，員工恐怕也會吃不消，Threads上就有人好奇發問，公司使用AI走火入魔到什麼程度會讓人想逃？沒想到釣出大批上班族分享經驗，其中一天聽到超過3次「可是AI說」讓不少上班族驚呼：我老闆也是這樣！
原PO在Threads發文詢問，「你們覺得當一間公司AI走火入魔到什麼程度要逃？」引發討論。有人直接劃出底線，表示當一天聽到超過3次「可是AI說」，大概就會開始萌生去意。還有人點名更讓人有壓力的一句話，就是主管反問「你問過AI了沒有」，也有人分享，公司不只鼓勵使用AI，甚至把AI使用列入KPI。
不少留言真正介意的，並非公司導入AI，而是當AI答案開始凌駕員工的專業判斷，尤其工作人員已經依照經驗提出分析，主管卻拿AI回答反駁一句「可是AI說」，容易讓人產生「到底是在和主管溝通，還是在和AI溝通」的無力感。
「這用AI做一做就好」也讓員工有壓力
另一種讓上班族頭痛的情況，就是工作一來，主管第一句便是「這用AI做一做就好啦」。從企劃、圖片、簡報到文案，看似只要輸入幾句提示詞就能快速完成，卻忽略資料查證、內容修正及專業判斷仍需要人工處理。
事實上，OpenAI官方也明確提醒，ChatGPT雖然可以協助處理工作，但並非永遠正確，仍可能產生錯誤日期、事實，甚至捏造引用或不存在的資料來源；對於重要資訊，仍應透過可靠來源進一步核實。OpenAI在職場AI使用建議中也強調，重要工作應保留人工參與及審查。
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「這用AI做一做就好」也讓員工有壓力
另一種讓上班族頭痛的情況，就是工作一來，主管第一句便是「這用AI做一做就好啦」。從企劃、圖片、簡報到文案，看似只要輸入幾句提示詞就能快速完成，卻忽略資料查證、內容修正及專業判斷仍需要人工處理。
事實上，OpenAI官方也明確提醒，ChatGPT雖然可以協助處理工作，但並非永遠正確，仍可能產生錯誤日期、事實，甚至捏造引用或不存在的資料來源；對於重要資訊，仍應透過可靠來源進一步核實。OpenAI在職場AI使用建議中也強調，重要工作應保留人工參與及審查。