主要在於關鍵球心態出現猶豫，出手不夠果決成為勝敗分水嶺，「一些弱點可能是稍微有一點猶豫，第一板無謂的失誤也稍微多了一些。」

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林昀儒被逆轉止步4強 仍肯定開局表現

與林詩棟生涯對戰成績居下風 林昀儒：還是全力去拚

「肯定是要做好準備，還是全力去拚。」隨著男單拿到銅牌，本次亞運旅程也結束，林昀儒表示，「拿到獎牌還是很開心，但這場比賽有些可惜。我有做很好的地方，但也有很多，感覺可以更直面的問題，都是要勇敢去面對。」

要在大賽拿牌，還是非常不容易，可以作為一個歷史，希望未來可以再往前突破。

2026年愛知名古屋亞運桌球男單4強，林昀儒與中國前世界球王林詩棟鏖戰七局後，最終3：4一局之差惜敗，林昀儒賽後坦言很可惜，但他也提到，要在大賽拿牌不容易，「我覺得還是非常不容易，都可以作為一個歷史，希望未來可以再往前突破。」林昀儒本場連拿2局， 一度取得2：0領先，但後續遭到林詩棟追平、又聽牌，最後被連趕2局吞敗，距離台灣24年來再闖金牌戰、68年來第一面男單金牌的歷史，最終仍都各差一步。賽後林昀儒談到整場比賽，認為自己想法方向沒有問題，「其實開局都有做到，關鍵球也處理得很好，但一些弱點、可能稍微有一些猶豫，第一板無謂失誤，也稍微多了一些。」林昀儒賽前對林詩棟0勝9敗，但本次依舊做好準備應戰，像是有時候想太多，給自己壓力太大。林昀儒本屆亞運拿到2面銅牌，他表示「雖然很多都是可惜一、兩分的比賽，但我感覺自己都有在去面對這個問題，希望可以趕快去解決。」最後他仍肯定自己表現，「