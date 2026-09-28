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2026年名古屋亞運桌球賽事今（28）日迎來收官日，男單4強其中一組對戰組合由台灣桌球一哥林昀儒強碰中國新星林詩棟，在比賽開始前「林昀儒VS林詩棟」一詞就衝上中國社群媒體微博的熱搜第一。林昀儒一開局憑藉凌厲攻勢連下兩城，逼得兼項多項、體能近乎透支的林詩棟陷入絕境。最終林詩棟鏖戰7局，以10：12、9：11、11：8、11：9、9：11、11：6、11：9驚險逆轉林昀儒。賽後林詩棟直接累癱，中國男隊教練王皓更是興奮握拳、甚至激動到親吻林詩棟額頭。賽前過往對戰苦吞9連敗的林昀儒，首局頂住Deuce壓力以12：10先聲奪人，次局再以11：9拿下，取得局數2：0的夢幻開局，打得林詩棟措手不及。儘管林詩棟隨後連追兩局扳平，但在關鍵第五局，林昀儒靠著強勢的正手暴衝建立10：4的多達6個局點優勢，並順利以11：9再下一城，大比分3：2率先聽牌。雙方進入決勝第七局，比分一路纏鬥至8：8平手，林詩棟在關鍵分靠著幾次發球變化才驚險搶下賽點，最終林昀儒以9：11遺憾吞下對戰10連敗。整場比賽林昀儒展現出無懈可擊的競技狀態，幾乎把「天敵」逼到了淘汰邊緣，可惜還是差了一點。由於本屆亞運男單金牌攸關中國桌球隊能否延續自2006年杜哈亞運以來「包辦決賽冠亞軍」的傳統，面對林昀儒帶來的巨大威脅，場邊督戰的中國隊總教練王皓全程臉色鐵青、眼神緊張。當林詩棟完成絕地逆轉的一刻，王皓不僅握拳狂吼，退場時更特地親吻了林詩棟的額頭。這場耗盡心血的7局大戰，也讓4線作戰的林詩棟在賽後直接累到撐膝，不難看出林昀儒帶給他多大、多恐怖的威脅，「王皓親吻林詩棟額頭」等話題也瞬間引爆中國網友熱議，讓賽前就高居熱搜第一的「林昀儒VS林詩棟」一詞，賽後一樣穩居熱搜龍頭。