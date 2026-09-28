《蠟筆小新》改編手機遊戲《蠟筆小新：GO！》事前預約活動好禮再加碼！即日起於官網完成手機號碼預約，即可參加「天天登入抽盲盒」活動，每日皆有機會抽中四人日本來回機票、IP周邊商品、虛擬寶物等超值好禮，活動辦法、盲盒獎品一次看。
登入官網天天抽盲盒！活動辦法公開
本次加碼活動共3步驟，玩家只需完成事前預約，即可每日上線參與盲盒抽獎：
步驟1、立即預約《蠟筆小新：GO！》：前往官方預約頁面，輸入手機號碼並勾選同意《蠟筆小新：GO！》隱私條款，完成預約登記即可解鎖每日抽獎資格。
步驟2、完成預約參與每日抽獎：活動期間內，每日20:00至00:00限時開放抽獎，每組手機號碼每日可抽1次。
步驟3、完成雙平台預約再抽日本機票：同步於雙平台搶先註冊，即有機會抽四人日本來回機票，帶家人一起飛往小新的故鄉春日部。
盲盒獎品大公開，天天都有機會中大獎
◾虛擬寶物：遊戲限定虛擬寶物，助攻春日部冒險之旅。
◾IP周邊商品：蠟筆小新專屬周邊商品，抽中直接帶回家。
◾日本來回機票：四人日本來回機票，全家一起前往春日部實地探險。
遊戲特色搶先看
◾抽盲盒機制：探索春日部各大場景，不斷開啟盲盒獲得趣味裝備及時裝，還有機會再抽小新聯名金飾與iPhone 18、PS5等大獎。
◾快樂感染玩法：以快樂情緒對抗「不快樂怪物」，讓春日部重回充滿笑聲的歡樂樂園。
◾放置掛機設計：離線也能自動蒐集獎勵，回到遊戲即有豐厚好禮。
◾IP角色全員集結：野原一家、春日部防衛隊等眾多經典角色同台冒險，獨特技能與趣味互動大集合。
登入官網天天抽盲盒！活動辦法公開
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步驟1、立即預約《蠟筆小新：GO！》：前往官方預約頁面，輸入手機號碼並勾選同意《蠟筆小新：GO！》隱私條款，完成預約登記即可解鎖每日抽獎資格。
步驟2、完成預約參與每日抽獎：活動期間內，每日20:00至00:00限時開放抽獎，每組手機號碼每日可抽1次。
步驟3、完成雙平台預約再抽日本機票：同步於雙平台搶先註冊，即有機會抽四人日本來回機票，帶家人一起飛往小新的故鄉春日部。
盲盒獎品大公開，天天都有機會中大獎
◾虛擬寶物：遊戲限定虛擬寶物，助攻春日部冒險之旅。
◾IP周邊商品：蠟筆小新專屬周邊商品，抽中直接帶回家。
◾日本來回機票：四人日本來回機票，全家一起前往春日部實地探險。
遊戲特色搶先看
◾抽盲盒機制：探索春日部各大場景，不斷開啟盲盒獲得趣味裝備及時裝，還有機會再抽小新聯名金飾與iPhone 18、PS5等大獎。
◾快樂感染玩法：以快樂情緒對抗「不快樂怪物」，讓春日部重回充滿笑聲的歡樂樂園。
◾放置掛機設計：離線也能自動蒐集獎勵，回到遊戲即有豐厚好禮。
◾IP角色全員集結：野原一家、春日部防衛隊等眾多經典角色同台冒險，獨特技能與趣味互動大集合。