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▲黃偉哲、陳亭妃準備美食給沈伯洋。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲陳亭妃。（圖／記者嚴俊強攝影）

民進黨立委沈伯洋日前因評論「台南食物太甜」，引發論戰，也被台南市長黃偉哲封為「美食怪客」。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（28）日出席活動與黃偉哲、民進黨台南市長參選人陳亭妃同框，並笑稱，他今天是來和解的，會好好告訴大家，「為什麼台南的甜，對台灣如此重要」。沈伯洋下午赴台北福華文教會館出席「台南之友挺沈伯洋後援會」，包含黃偉哲、陳亭妃、立委林俊憲、王義川、王定宇等人出席。黃偉哲特別從台南帶上特色文創美食送給沈伯洋，他笑稱，沈伯洋是美食怪客、蠻另類的，惹得賴總統不開心，相信絕大多數的好朋友，包括陳亭妃都知道，台南的食物，甜是甜出有智慧、甜出人情味，陳亭妃則說，沈伯洋不知道，台南小吃已經可以客製化了，像是春捲能少糖、刈包可以少放調味料，符合大家的味道；他笑稱，他跟黃偉哲今天帶很多沈伯洋沒吃過的東西，要來改變其味蕾、改變其對台南小吃印象。沈伯洋笑稱，台南的甜一直是他十分享受的一種味道，今天是要來和解，「今天會好好地來告訴大家，為什麼台南的甜，對台灣如此重要」。媒體詢問，沈伯洋昨天赴台中時，將東泉辣椒醬加在雞蛋糕上，讓黨內同志傻眼。沈伯洋回應，台北跟台南的和解，跟台中沒有什麼太大的關係，台中的特色就是混亂中立，台中是一個富有各式各樣口味的地方、非常地特別；他說，台中非常多的創新，也是台中的特色，「我只是想在創新之上，再加一點創新」。媒體追問，黃偉哲、陳亭妃北上替沈伯洋站台，接下來有規劃到台南替陳亭妃輔選，把「洋流」帶到台南嗎？沈伯洋說，希望有這樣的機會，「洋流」真的不是他一個人，而是代表整個台灣，大家想要一種新治理方式的渴望；他說，每一個城市既競爭又合作，彼此之間，「比如說口味的不同，可以互相討論一下」，但在國家發展上，每個人在產業發展的需求是不太一樣的，大家強項也不太一樣，若在交流當中，把彼此的強項跟弱項可以結合，這對幾個地方的發展一定是最好。