華碩全面升級桌機陣容，ASUS TUF Gaming T700電競桌機主打強大效能、擴充彈性，集結NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡，為玩家打造強勁戰力；家用桌機ASUS V700 Mini Tower則以洗鍊設計融入居家空間，兼顧日常工作與家庭娛樂。
ASUS TUF Gaming T700：效能、散熱硬派升級
ASUS TUF Gaming T700電競桌機最高搭載Intel Core Ultra 9-275HX處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡，不論是3A鉅作，或同步進行遊戲直播串流，甚至AI模型、影音創作等多工應用，皆能強悍應戰。四風扇搭配240mm一體式水冷，帶來高效散熱表現，長時間激戰依然穩定輸出。
47L大容量機殼採免工具模組化設計，可隨遊戲需求快速擴充升級；側透機身搭配橘色燈效，機身通過MIL-STD-810H軍規測試，面對震動、摔落與高溫等嚴苛考驗仍展現可靠韌性。
即日起至9月30日，購買指定ASUS TUF Gaming電競桌機並於潮玩AI開學祭頁面完成登錄，再送酷洛米聯名絨毛玩偶吊飾與TUF桌機造型娃包，建議售價7萬1990元起。
ASUS V700 Mini Tower：質感生活、智慧日常
ASUS V700 Mini Tower家用桌機以15L小巧機身、溫潤木紋與俐落線條，自然融入客廳、書房或工作空間。規格方面，最高搭載Intel Core Ultra 9-275HX處理器，支援最高64GB DDR5記憶體、6TB儲存空間，處理工作文件、日常應用到追劇娛樂，都能從容切換。
智慧散熱系統即使全速運行仍維持安靜，不打擾專注工作或居家放鬆；具備AI降噪技術，視訊會議時可過濾環境雜音，提升通話清晰度。搭配免工具拆裝設計，日後清潔與升級也更加便利，建議售價3萬4990元起。
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ASUS TUF Gaming T700電競桌機最高搭載Intel Core Ultra 9-275HX處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡，不論是3A鉅作，或同步進行遊戲直播串流，甚至AI模型、影音創作等多工應用，皆能強悍應戰。四風扇搭配240mm一體式水冷，帶來高效散熱表現，長時間激戰依然穩定輸出。
47L大容量機殼採免工具模組化設計，可隨遊戲需求快速擴充升級；側透機身搭配橘色燈效，機身通過MIL-STD-810H軍規測試，面對震動、摔落與高溫等嚴苛考驗仍展現可靠韌性。
即日起至9月30日，購買指定ASUS TUF Gaming電競桌機並於潮玩AI開學祭頁面完成登錄，再送酷洛米聯名絨毛玩偶吊飾與TUF桌機造型娃包，建議售價7萬1990元起。
ASUS V700 Mini Tower家用桌機以15L小巧機身、溫潤木紋與俐落線條，自然融入客廳、書房或工作空間。規格方面，最高搭載Intel Core Ultra 9-275HX處理器，支援最高64GB DDR5記憶體、6TB儲存空間，處理工作文件、日常應用到追劇娛樂，都能從容切換。
智慧散熱系統即使全速運行仍維持安靜，不打擾專注工作或居家放鬆；具備AI降噪技術，視訊會議時可過濾環境雜音，提升通話清晰度。搭配免工具拆裝設計，日後清潔與升級也更加便利，建議售價3萬4990元起。