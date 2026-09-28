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台北試辦成效佳！大型重機確定可停機車格

▲北市停管處表示，自10月6日起，台北市所有公有路邊收費機車格均開放大型重型機車，包括紅牌、黃牌機車停放，大型重型機車停放於收費機車停車格時，可斜停2格，停車費率為每次40元。（圖/記者張嘉哲攝）

紅牌、黃牌皆可停！每次40元可斜停2格

▲重機若因車身尺寸或加裝箱體等需求，仍可停放於既有汽車停車格，則維持依汽車費率計收。（示意圖／取自pixabay）

部分巷弄機車格不適用！須依現場標誌停放

台北市路邊停車政策將在10月迎來重大改變！北市停車管理工程處表示，為回應廣大大型重型機車車主訴求，日前宣布「機車與大型重機共用格位的試辦計畫2.0」邁入下階段，將自2026年10月6日起，試辦開放所有路邊約6.3萬席收費機車格，供紅牌、黃牌等大型重型機車停放，詳細的停放規定與收費方式也都正式公布了。北市停管處指出，過去大型重型機車依規定須停放於汽車停車格，但實務上面臨汽車車主反映汽車格位一位難求、大型重型機車車主爭取道路平權等問題，加上大型重型機車停放於汽車格內，經常衍生空間使用效率的爭議。為此，停管處自2025年起推動「機車與大型重機共用格位的試辦計畫2.0」，從初期特定路段試辦大型重型機車停放，逐步擴大至公有路外停車場。經過為期6個月、共36個路外停車場開放機車區供大型重型機車停放後，停管處蒐集試辦期間的路外及路邊數據監測結果，以及市民意見回饋。結果顯示，有超過50%的市民支持大型重型機車另定費率停放於機車格內。停管處表示，依據試辦計畫觀察結果，大型重型機車試辦停放於一般機車格，並未對一般機車的停放秩序造成嚴重衝擊，整體週轉率與空間彈性也有顯著提升。在確認安全、秩序與可行性均達預期標準後，決定自今年10月6日起擴大試辦範圍，開放全市路邊收費機車格供大型重型機車停放。北市停管處表示，自10月6日起，台北市所有公有路邊收費機車格均開放大型重型機車，包括紅牌、黃牌機車停放。停管處表示，大型重型機車停放於收費機車停車格時，可斜停2格，停車費率為每次40元。若因車身尺寸或加裝箱體等需求，仍可停放於既有汽車停車格，則維持依汽車費率計收。停管處特別提醒，本次開放僅限於公有路邊收費機車格，部分未納入收費的巷弄機車格，或設有特殊禁停標誌的路段，仍須遵守現場交通標誌與標線指示。停管處後續將密切觀察新階段上路後的停放秩序，並持續加強宣導，也呼籲所有騎士共同維護友善、安全的用路與停車環境。