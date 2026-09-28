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面對Agentic AI加速席捲全球、企業數位轉型全面進入關鍵戰場，KPMG安侯建業台灣所宣布，配合KPMG Global推動的Microsoft 365 Copilot全球導入計畫，自10月1日起開放全體同仁使用付費授權版Microsoft 365 Copilot，並同步啟用Agent功能，正式將企業級生成式暨代理式AI全面導入日常工作場域，成為專業服務業大規模部署AI工作平台的先行者之一。KPMG安侯建業主席陳俊光表示，生成式AI正重新定義專業服務業的工作模式與人才能力，AI已不再只是技術工具，而是企業提升競爭力的重要驅動力，未來人才除了具備專業知識，更需培養數位思維及善用AI工具的能力，AI不會取代人才，而是放大人才價值。善用AI的人才，將擁有更大的競爭優勢。這次KPMG全面導入Microsoft 365 Copilot，不僅是技術升級，更是KPMG人才培育與組織轉型的重要里程碑，透過打造全所一致化的AI工作環境與高階數位工具配置，不僅將AI從少數人的效率工具升級為全體同仁的核心生產力，更進一步將AI能力內建於專業服務流程之中，加速組織轉型、提升知識運用效能，全面強化未來競爭力。KPMG數位長陳世雄表示，透過代理式AI的助攻，同仁將有更多時間投入專業判斷、客戶服務及高價值工作。未來Copilot也將成為KPMG數位化工作模式的重要基礎能力之一，進一步提升個人、團隊及跨部門協作效率，協助同仁以更高效、更智慧的方式完成工作。因應AI時代快速發展，KPMG同步推動「Future is Now」計畫，打造AI工作新體驗，提供從基礎認知到進階應用的多元學習資源，協助同仁將AI實際運用於日常工作。此外，KPMG將於 11 月舉辦「FINfinity 2026創新嘉年華」，並同步推出「最強Copilot戰隊」競賽，鼓勵同仁組隊探索Copilot與代理式 AI 的創新應用，將 AI 能力落實於真實工作場景中，發掘更高效的工作模式與創新解決方案，持續推動由下而上的數位創新文化。在人才培育方面，KPMG人資長洪士剛則表示，KPMG長期以「Learning Passport學習護照」及「馬步、添翼、展翅」學習藍圖，打造從專業新人到未來領導者的完整人才發展體系。「馬步」階段著重專業、業務及管理能力扎根；「添翼」階段透過專業證照及軟性技能課程拓展跨域能力；「展翅」階段則聚焦數位賦能、策略思維及領導能力培養，並透過Partner養成計畫，協助人才逐步邁向未來領導者。今年更推出「職涯陪跑員計畫」，藉由主管與同仁間的交流與對話，協助同仁探索職涯方向、建立發展目標，打造支持人才長期成長的學習文化與發展環境。2026年KPMG審計、稅務及顧問部門共有近900位同仁獲得升遷，展現KPMG對人才培育成果的重視與肯定。透過完善的學習發展制度、多元職涯規劃及透明晉升機制，讓同仁能持續累積專業實力、拓展職涯舞台，實現個人成長與組織發展雙贏。洪士剛強調，AI轉型的核心不只是技術導入，更在於人才與組織能力的同步升級。面對AI快速發展，人才培育已從傳統專業能力延伸至數位能力與AI素養。KPMG將持續提升同仁數位工作能力，讓AI成為提升效率、強化專業及推動創新的重要助力，打造更智慧、更敏捷的工作環境，培育兼具專業能力、科技素養與創新思維的下一世代專業服務人才。