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Hello Kitty走進日常！熟悉的風景創造全新「台灣感性」

▲Hello Kitty與方晨的台灣感性。（圖／業者提供）

▲ Hello Kitty台灣感性攝影作品大募集。（圖／業者提供）

拍出Hello Kitty的台灣感性！攝影作品前進華山展出

▲Hello Kitty與Joanna小賀的台灣感性。（圖／業者提供）

▲Hello Kitty與金針菇的台灣感性。（圖／業者提供）

不只視覺影像！Sam Lin打造專屬主題曲〈KITTY MAGIC〉

活動名稱：《Hello Kitty 台灣感性》攝影作品大募集



活動網站：https://hellokittyemotion.sanrio.com.tw/



徵件期間：2026/9/15起至2026/10/1截止



照片規格：

拍攝器材不限，投稿作品解析度需為1200萬畫素以上之數位檔案，直式或橫式皆可。

參展作品不得使用AI製圖、不得未經同意上傳他人作品、不得上傳具有色情與暴力意涵之圖像，並須經審核後24小時內公開。



參加辦法：

於活動官網中點擊「我要投稿」，填寫基本資料並上傳作品檔案

獲選者將於10/12~10/16期間由三麗鷗工作人員進行聯繫

每位參加者僅有一次得獎機會，如同一參加者以任何形式重複得獎，三麗鷗將不經通知取消該重複之得獎資格



評分標準：主題契合度（50%）、三麗鷗內部評分（25%）、網路人氣（25%）



活動獎項：

評審獎：10名（獎項價值5,000元以上）

中選作品將於11/9至12/12於台北華山1914文化創意產業園區《Hello Kitty 台灣感性》實體活動中做為部分展品展示

獲獎獎品包含 SOGO 百貨禮券3,000元、三麗鷗造型一次性相機、Hello Kitty 台灣感性商品豪華大禮包（內含多項角色商品，內容及數量以實際獎品為準）

人氣獎：投票人氣最高前3名（獎項價值3,000元以上） 獲獎獎品包含 Hello Kitty 24吋聯名行李箱、Hello Kitty 台灣感性商品超級大禮包（內含多項角色商品，內容及數量以實際獎品為準）



▲《Hello Kitty 台灣感性》攝影作品大募集。（圖／業者提供）

活動名稱：《Hello Kitty 台灣感性》攝影作品投票抽好禮



活動網站：https://hellokittyemotion.sanrio.com.tw/



活動期間：2026/9/15起至2026/10/1截止（中獎名單將於10/30公布）



參加辦法： 於活動官網中「作品一覽」按下「投票」並填寫抽獎資訊，即完成抽獎資格

中獎者將以投票抽獎時填寫之 Email 作為聯繫方式，並由 sanriotaiwanofficial@gmail.com 個別通知。



抽獎名額：20名



抽獎獎品：贈送Hello Kitty 台灣感性限定商品

▲《Hello Kitty 台灣感性》攝影作品投票抽好禮。（圖／業者提供）

再日常不過的台灣風景，遇上Hello Kitty會擦出什麼火花？今年三麗鷗將Hello Kitty帶進充滿生活感的台灣街頭，推出全新企劃《Hello Kitty 台灣感性》，從攝影作品募集、人氣創作者影像企劃到專屬主題曲。系列企劃更將於11月9日至12月12日集結於華山1914文化創意產業園區，打造期間限定《Hello Kitty 台灣感性》實體快閃店。什麼是「台灣感性」？可能是街上高掛的招牌、十字路口前匆匆而過的機車、公車站牌下等車的人們，或是在炎炎夏日走進懷舊冰果室，來上一碗沁涼的芒果冰。這次三麗鷗從這份「熟悉卻特別」的感受出發，讓Hello Kitty走進台灣人的生活日常。企劃主視覺將Hello Kitty與台灣街景融合，以熱鬧又充滿特色的街頭為舞台，從金銀樓、冰果室等復古招牌，到紅綠燈、反射鏡、手搖飲與街頭號誌等元素層層堆疊；Hello Kitty與小熊好朋友Tiny Chum漫步其中，彷彿正在城市裡展開一場屬於自己的台灣散策。11月9日起將於台北華山1914文化創意產業園區登場的實體快閃店，也從空間設計、限定商品到攝影作品展出，進一步呈現Hello Kitty與台灣在地文化碰撞出的全新樣貌。《Hello Kitty台灣感性》不只是與在地文化的跨界碰撞，更希望從大家真正生活過的城市與日常出發，重新看見那些被忽略的微小風景記憶。即日起至10月1日，《Hello Kitty台灣感性》攝影作品大募集正式開跑！無論是帶著Hello Kitty絨毛娃娃到熟悉的台灣巷弄、記憶老店、旅行景點留下美好畫面，或是從Hello Kitty汲取穿搭靈感，以人像攝影呈現屬於自己的台灣感性，都有機會讓作品登上《Hello Kitty台灣感性》實體快閃店展覽空間。三麗鷗將於投稿作品中，選出10名「評審獎」，獲選作品除將於《Hello Kitty台灣感性》實體活動展出外，更能獲得SOGO百貨禮券、三麗鷗造型一次性相機，以及Hello Kitty台灣感性限定商品豪華大禮包，整體獎項價值超過5,000元。網路票選最高的前三名則為「人氣獎」，得獎者可獲得Hello Kitty 24吋聯名行李箱，及Hello Kitty台灣感性商品超級大禮包，總價值超過3,000元。想參加的粉絲只要前往活動官網，點選「我要投稿」填寫基本資料並上傳作品，即可完成參賽。就算沒有投稿，也能輕鬆共襄盛舉，只要於活動期間，前往活動網站瀏覽參賽作品並完成投票，即可同步參加抽獎；活動將抽出20名幸運粉絲贈送限定商品，邀請大家一起找出心中最具「台灣感性」的Hello Kitty攝影作品。除粉絲掌鏡外，三麗鷗這次也特別邀請多位人氣創作者加入企劃，接力捕捉「台灣感性」！包括不只是個攝影大叔、Ricor、金針菇、Joanna小賀、方晨及33，分別從攝影、人物與生活等不同角度出發，與Hello Kitty一起尋找屬於自己的台灣風景。透過每位創作者截然不同的鏡頭語言，呈現多元的《Hello Kitty台灣感性》視角，系列作品也將於9月15日起陸續發佈。除影像外，《Hello Kitty台灣感性》企劃更有專屬的聲音記憶！三麗鷗特別邀請唱作才子Sam Lin林中宣量身打造專屬主題曲〈KITTY MAGIC〉，將「五個蘋果高、三個蘋果重」等Hello Kitty經典設定巧妙融入歌曲創作，從音樂重新詮釋大家熟悉的Hello Kitty。搭配歌曲推出的MV則將以近年再度風靡的Y2K復古美學為主軸，把Hello Kitty帶進生活場景之中，以影像與旋律延伸「Hello Kitty的台灣感性」世界觀，MV預計於11月9日正式上線。