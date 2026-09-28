雖然大家都渴望拿金牌，但選手已經拼盡全力。我們已經翻過原本那顆大石頭，雖然眼前又遇到另一顆石頭尚未越過，但我對選手的表現給予完全的肯定與感謝。

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戰術執行、應變都有突破 王翊澤：還是有點想太多

達成奪牌目標 王翊澤給予肯定

雖然大家都渴望拿金牌，但選手已經拼盡全力。我們已經翻過了原本的那顆大石頭，雖然眼前又遇到另一顆石頭尚未越過，但我對選手的表現給予完全的肯定與感謝。

與中國實力仍有差距 王翊澤客觀分析

除了林昀儒能與樊振東、林詩棟等頂尖好手抗衡外，整體隊伍在技術實力與面對強敵時的「衝擊心態」上仍有提升空間。

中國隊對我們來講本來就是一個很常對到的熟悉的對手，我們也是盡力去努力打好每場比賽，也讓大家可以看到精彩的比賽。

▲林昀儒指導教練王翊澤受訪時表示，雖然最終都以些微差距遺憾落敗，但這是一場極具高水準且富有衝勁的精彩對決。（圖／特派記者朱永強攝）

台灣桌球一哥林昀儒，在今（28）日名古屋亞運男單4強不敵林詩棟，最終收穫一面銅牌，本次與王楚欽、林詩棟大戰，都能一路糾纏至最後一局，林昀儒指導教練王翊澤在場邊狂吼，賽後沙啞地受訪，對於林昀儒在場上的迅速應變與整體表現給予高度肯定。面對強大的中國隊，王翊澤表示，「談及本場關鍵戰役，王翊澤教練指出，林昀儒在戰術執行與應變速度上都有明顯突破。然而，關鍵時刻的幾次失誤，主因是面對對手的嚴密防守與果斷出手時，內心想過度增加速度與力量來迫使對方失誤，反而導致自身發揮失準。此外，第三局在7比4領先時因對方幸運球導致氣勢轉移，成為全場比賽的分水嶺，若能順利拿下該局取得3比0優勢，戰局或將截然不同。對於本次亞運的整體表現，王翊澤透露，賽前團隊設定的目標是「單打與團體皆需奪牌，混雙全力爭取」。面對先前「關鍵局屢屢受挫」的心態與戰術瓶頸，團隊在賽前做了大量的修正與調整。王翊澤坦言：「針對台灣隊與中國桌球隊的實力對比，王翊澤客觀分析，他強調，中國隊是長期交手的勁敵，團隊未來會持續改進，秉持全力以赴的精神打好每一場球。「整體實力來講還是有一點差距。畢竟除了昀儒可以跟楚欽、林詩棟比較接近之外，我們其他球員還是差一點，倒也不適實力差距，而是在那個心態上，就還沒有那種想要去衝擊的感覺，少了一點點那個氣勢或是那個企圖心。」」王翊澤表示，勝負固然會有，「那我覺得在這個過程當中大家是看到精彩的比賽，或許會各有一些想法，那是個人的反映，我們就是努力把比賽打好就可以了。」