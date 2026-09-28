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游錫堃曬公報秀出關鍵鐵證

林環牆翻立院檔案平反：蘇巧慧從沒自稱過博士

台北市長蔣萬安身陷立院英文網站學歷謊報疑雲！前立法院長游錫堃PO出當年的選舉公報並表示，立法委員的學歷，立法院長真的管不到，也沒有核定權，「完全依照你們自己怎麼寫，立法院就怎麼登」。對此，旅美學者林環牆今（28）日在社群發文說，游錫堃證明了蔣萬安沒有謊報學歷，因公報中填寫的最高學歷就是「美國賓夕凡尼亞大學法學院法律博士」。林環牆分析游錫堃的說法，強調裡面提供了三條關鍵線索，包括立法院登載的立委學歷是依據立委本人提報、立法院長沒有核定權，以及學歷可從選舉公報進行查證。在他張貼的第八屆台北市長選舉公報中，蔣萬安的最高學歷欄位清楚寫出「美國賓夕凡尼亞大學法學院法律博士」，佐證了提報的資料並非SJD（法學學術博士），而是其取得的JD（法學博士）學位。林環牆直言，所謂的「法律博士」就是蔣萬安所取得JD學位的中文名稱，因此從他自行提報的中文學歷來看，並沒有將自己的學位填寫為SJD。另外，角逐新北市長寶座的立委蘇巧慧也因第九屆的立院英文網站上，學歷上寫了SJD也被質疑謊報學歷。林環牆也幫忙緩頰表示，依照游錫堃所提供的線索，蘇巧慧的中文最高學歷記載也前後一致，但英文簡歷出現登載錯誤狀況，因此應將該事件區分為「本人提報的原始學歷」與「網站英文版後續呈現」。林環牆說，實際查閱立法院官方資料 ，蘇巧慧在第9屆立委中文簡介中明確寫的是博士(SJD)「候選人」，從未自稱已取得博士學位。後續因超過修業年限未完成論文拿學位，在第10屆簡歷中，她將「美國賓州大學法律博士」改列到經歷欄，學歷欄只秀出賓州大學法律碩士、波士頓大學法律碩士及台大法律系司法組。第11屆時，更將賓州大學SJD的相關內容刪除，因此從官方歷程來看，蘇巧慧在學業未完成後主動更正、下架相關經歷，最高學歷始終為LLM，並不存在自稱博士之情事。