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2026台中最強景點大洗牌！秋紅谷、中央公園強勢進榜

2026年台中景點觀光人次排行（2026年1月至7月）

▲公益路位於南屯區與西區交界的公益路，被譽為台中「燒肉一條街」，短短3公里內就有超過20家燒肉店進駐。（圖／信義房屋）

台中烤肉一級戰區！公益路商圈2026再度提前封王

逢甲夜市穩住遊客人潮！排名衰退只因有新對手

▲2026年新加入統計的秋紅谷7個月間吸引946萬人次，成為台中最強景點第三名。（圖／台中市政府觀光旅遊局）

台中最強景點大洗牌！觀光署近期公布2026年1月至7月「景點觀光人潮」統計數據，台中最強景點由「公益路商圈」拿下第一名，7個月吸引2008萬人次到訪。不過，台中老牌景點逢甲夜市則受到秋紅谷、中央公園等景點加入統計的影響，排名一路下滑至第6名，但若與去年同期相比，實際遊客人次表現反而更加亮眼。據觀光署近期公布的2026年1~7月景點觀光人潮統計數據，台中最強景點寶座由「公益路商圈」所拿下，2026年已吸引2008萬人次到訪，第二名則是「一中商圈」，7個月內1268萬人次造訪，第三的秋紅谷、第四中央公園則都是2026年才剛加入統計的景點區，台中前十景點排名如下：適逢中秋節，台中最強景點「公益路商圈」也再度成為焦點。公益路位於南屯區與西區交界的公益路，被譽為台中「燒肉一條街」，短短3公里內就有超過20家燒肉店進駐，包括知名的屋馬燒肉、茶六燒肉、森森燒肉等，皆在公益路商圈設有大型店面，每逢中秋節訂位都相當熱門。此外，公益路商圈在上半年就突破2000萬遊客人次，提前拉開與亞軍一中商圈的差距，也幾乎提前宣告有望蟬聯台中最強景點。至於台中老牌景點逢甲夜市，前7個月吸引573萬3906人次到訪，遊客人次表現其實比去年同期更加亮眼，但排名卻受到新加入統計的秋紅谷，以及2月舉辦中臺灣燈會的中央公園影響，最終下滑至第6名。因此，2026年逢甲夜市此次排名下降，並不代表實際遊客人次衰退，而是受到新增統計景點加入後的排名變化影響。