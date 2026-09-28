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LINE「編輯訊息」是什麼？

▲LINE「編輯訊息」功能上線後，傳錯文字不用再整段收回重傳，只要長按自己送出的訊息選擇「編輯」，即可直接修改內容，完成後會顯示「已編輯」標示。（圖／記者周淑萍攝）

LINE編輯功能怎麼開？很多人少做這一步

路徑如下：LINE「主頁」→右上角「設定」→「LINE Labs」→開啟「編輯訊息」

現階段為免費使用，未來將改為會員專屬功能

▲LINE「編輯訊息」功能上線後，與「收回」、「刪除」在適用情況、時間限制及可處理內容上各有不同，一張表快速看懂3大功能差異。（圖／AI生成，周淑萍監製）

LINE日前推出「編輯訊息」功能，只要訊息送出後的15分鐘內，就能直接修改自己傳出的文字，像是錯字、時間、日期或語氣都能重新調整。不過這項功能目前藏在「LINE Labs」中，必須由用戶手動開啟才會出現，而且一般聊天室只有短短15分鐘可以修改。LINE官方也已確認，目前雖然所有符合條件的用戶都能免費試用，但未來將轉為LINE Premium會員專屬功能。過去LINE訊息一旦送出，發現打錯字或內容有誤，只能使用「收回」功能，再重新輸入一次，現在透過「編輯訊息」，可以直接修改原本文字。舉例來說，原本送出「明天下午3點見」，後來才發現時間應該是下午4點，只要在15分鐘內即可編輯，直接長按該則訊息、選擇「編輯」，修改完成後就能更新內容，不需要整則收回。聊天室內被修改過的訊息仍會顯示「已編輯」標示，讓對方知道這段文字曾經被更動。LINE官方說明，目前「編輯訊息」必須先手動開啟，手機版及平板版LINE必須更新至26.12.0以上版本；Windows、Mac電腦版則需為26.4.0以上版本。手機先完成設定後，符合版本條件的電腦版也能同步使用。實際要修改訊息時，；電腦版則可對該則訊息按滑鼠右鍵，再選擇「編輯」。目前這項功能仍處於LINE Labs免費試用階段，不論有沒有訂閱LINE Premium，只要LINE版本符合條件，都能免費開啟使用。編輯訊息目前只支援自己傳出的文字訊息，LINE社群及官方帳號聊天室目前也不支援，如果聊天對象的手機、平板LINE版本低於26.5.0，或電腦版低於26.1.0，對方可能無法看到修改後的內容。LINE官方已明確表示，「編輯訊息」目前只是透過LINE Labs開放所有用戶免費試用，免費試用結束後，將正式改為LINE Premium會員專屬功能。未來如果沒有訂閱LINE Premium，就無法繼續使用編輯訊息，至於什麼時候開始收費，官方截至目前尚未公布正式轉換日期。