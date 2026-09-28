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國三兒約同學來烤肉！每人都帶錢參加：5萬人讚有教養

▲中秋連假不少人都會相聚烤肉，甚至。（圖／記者徐銘穗攝）

甚至還有參加的同學強調，這些錢是爸媽交代要帶的，「一定要收」

▲國三兒子的同學來家中烤肉，每人到場都帶錢參加，讓家長十分意外。（示意圖／ NOWnews資料照）

錢到底該不該收？一票給建議：真正考驗是它

▲部分人認為，有沒有幫忙清理烤肉垃圾，才是考驗人品的關鍵。（圖／記者張勵德攝）

中秋節連假期間，不少人都會邀請親朋好友一起烤肉團聚，近日就有一名家長表示，讓家長感到意外，該故事吸引破5萬人按讚，多數人也大力稱讚「這不是參加費，是教養」。一名家長近日在Threads分享，表示兒子邀請同學一起到家中烤肉，原先沒有要求孩子們也要分攤費用，沒想到一群國三生到家後，各自拿出不同金額的現金。不只如此，。該名家長驚覺，這些孩子雖然年紀還小，卻明白到別人家作客不會把招待視為理所當然，還會主動付出，讓家長感動不已。貼文曝光，瞬間在網路上引發廣大迴響，至今已累積超過5.1萬人按讚，不少人留言稱讚，認為、「提早社會化挺好的，以後跟朋友一起烤肉也要出錢」。不過也有的人好奇，這筆錢到底該不該收？多數人建議，可以意思意思收個100元至200元，再將這筆錢拿去購買手搖飲請孩子們喝，或是烤肉結束後送點禮盒，讓他們與父母分享，既收下了對方家長的心意，又不失大方禮貌。不過也有另一派開玩笑表示，給錢固然很有禮貌，但真正的考驗是「吃完後有沒有一起幫忙收拾到最後」，願意留下來收攤的孩子才是極品益友。