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日本人平均身高成長停滯

營養、孕期體重管理與睡眠被列為可能影響因素

日本人平均身高被中國和韓國接連超越？日本媒體日本經濟新聞近期一則報導掀起議論，引述醫學期刊的一項數據顯示，1990年代以來，日本民眾平均身高幾乎停滯不前，研究人員列出三項可能因素。根據日本經濟新聞報導，引述國際研究團隊「非傳染性疾病危險因子國際聯盟組織」（NCD-RisC）在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表的全球研究，統計了19歲青少年估計平均身高。數據顯示，過去 35 年間，中國與韓國 5 至 19 歲人群的平均身高增長幅度居全球之冠，而日本卻持續停滯不前。1985 年日本在三國中居於領先地位，19 歲男性平均身高為 170.4 公分，而韓國為 168.7 公分，中國則為 167.6 公分。在接下來的 35 年裡，中國 19 歲男性的預估平均身高增加了 8 公分，韓國男性增加了 6.8 公分，而日本男性的身高增長則進入高原期，僅微幅增加 1.6 公分。日本文部科學省（MEXT）的學校健康數據亦呈現類似趨勢：17 歲男性學生的平均身高在 2000 年為 170.7 公分，到了 2024 年僅為 170.8 公分。2019 年日本 19 歲男性預估平均身高為 172.1 公分，女性為 158.5 公分。這使日本 19 歲年輕人比同齡的中韓兩國青少年矮了約 3 至 5 公分；其中韓國男性平均身高為 175.5 公分、女性為 163.2 公分；中國男性平均身高為 175.7 公分、女性則為 163.5 公分。研究人員首先指向營養問題。日本國立醫藥基盤健康營養研究所彙整的數據顯示，日本每日每人卡路里攝取量在 1995 年後逐漸下降，隨後趨於平緩。根據聯合國糧農組織（FAO）的統計數據，韓國與中國每日每人的能量供應量比日本高出 760 至 800 大卡。《日本經濟新聞》指出，年輕人蔬菜攝取量偏低，以及飲食中缺乏鈣質與維生素，也可能是原因之一。另一個主要因素是限制孕婦營養與體重。經濟合作暨發展組織（OECD）2021 年的數據顯示，低出生體重兒（出生體重低於 2.5 公斤的新生兒）占日本總出生人口的 10.2%，而韓國這一比例則為 7.2%。《日本經濟新聞》指出，日本過去以來為了降低孕期體重增加以預防妊娠高血壓疾病的衛教指引，可能間接影響了胎兒的發育。報導同時提到，日本年輕女性為維持身材而節食，也可能導致新生兒出生體重偏低，這也成為研究與公共衛生界關注的問題。第三個可能原因則指向日本嬰幼兒睡眠時間較少。費城兒童醫院研究人員於 2010 年發表的一項研究發現，從出生到 3 歲的日本幼兒每天平均睡眠時間為 11.62 小時，相比之下，中國為 12.49 小時，韓國則為 11.9 小時。東京大學副教授岸章文表示，由於缺乏直接數據，無法得出確切結論，但日本兒童睡眠時間較短，可能是影響日後發育的諸多因素之一。