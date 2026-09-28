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關稅退款近58億元 好市多宣布回饋會員

▲好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）宣布將收到的關稅退款拿來回饋會員，生鮮、日用品都將進行價格調降。（圖／IG@costco）

未來退款金額估逾5億美元！好市多：用於提升會員價值

▲好市多表示，目前相關回饋已反映在多項商品價格上，包括蔬果、肉品、飲料、家居用品及五金商品等。（圖／記者鍾怡婷攝）

關稅衝擊逐漸減弱！退款回饋涵蓋食品與日用品

普通民眾的錢包終於鬆口氣！美國零售巨頭好市多（Costco）近期收到一筆關稅退款，金額高達1.84億美元（約新台幣58億元），其中包含1.74億美元的關稅退款本金，以及1000萬美元利息。好市多表示，預估未來收到的關稅退款總額將超過5億美元，並決定將部分退款回饋給消費者，相關調整已反映在多項商品價格上，涵蓋蔬果、肉品、飲料、家居用品及五金商品等。據《Fox Business》報導，好市多在財報電話會議中表示，公司於第四季收到首批關稅退款後，決定將部分資金回饋給會員，主要透過下半季商品降價的方式實現。執行長瓦克里斯（Ron Vachris）指出，回饋措施涵蓋生鮮蔬果、肉品、飲料及部分非食品類商品，讓會員也能享有關稅退款帶來的好處。財務長米勒奇普（Gary Millerchip）進一步說明，第四季收到的1.84億美元中，包含1.74億美元退款本金及1000萬美元利息。他指出，這筆金額僅占公司預計可獲得退款總額的三分之一，且公司在第一季也收到類似金額的退款。米勒奇普表示，公司計畫將大部分退款用於提升會員價值。由於關稅退款屬於非經常性項目，預計將在2027財年持續對財務表現產生影響，未來也會在季度財報中持續揭露相關資訊。針對先前關稅對商品供應造成的影響，瓦克里斯表示，衝擊主要集中在第一、二季，第三季後已逐漸恢復正常。好市多最新財報指出，本季收到的關稅退款對財報產生一次性影響，使每股稀釋後盈餘增加約0.15美元。公司也已將部分退款投入會員優惠，並優先運用在對會員影響較大的商品上，希望讓會員實際感受到關稅退款帶來的價值。好市多表示，目前相關回饋已反映在多項商品價格上，包括蔬果、肉品、飲料、家居用品及五金商品等。由於關稅影響不僅限於食品，許多日常用品及非食品類商品同樣受到進口關稅影響，因此公司希望將退款分散運用於不同品項，讓更多會員受惠。