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▲小S表妹雅維·茉芮曬出跟S媽等人一起過中秋的照片。（圖／翻攝自雅維·茉芮Yaway‧Mawring FB）

女星大S（徐熙媛）在去年2月過世後，她的親友至今都陷入深深悲傷，她的母親S媽（黃春梅）更是極少露面。而昨（27）日大S與小S（徐熙娣）表妹雅維·茉芮（漢名林佳霏）曬出中秋烤肉的照片，S媽也睽違7個月現身，雅維感動在文中寫下：「姑姑願意走出來一起聚，大家真的很開心很安慰。」雅維·茉芮在昨日於FB分享過中秋節的照片，S媽也在其中，看起來氣色比之前更加紅潤，還對著鏡頭露出了微笑。雅維在文中寫下：「中秋節快樂，在郭董的地盤烤肉。」並感動表示：「姑姑願意走出來一起聚，大家真的很開心很安慰。」還笑說自己花1000元買生魚片，S媽捐給她2000元，「投資報酬率比0050還要好。」看到S媽久違現身，擔心她的粉絲們也稍稍放心表示：「終於看到S媽出現了」、「看起來氣色還不錯，S媽加油」、「好久沒看到S媽的近況，看到她這樣跟親友聚會，我就放心了」、「S媽要好好注意自己的身體。」