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▲味全龍傳奇洋將大帝士相隔27年再度來台，今日隨隊來到新莊球場。（圖／記者陳柏翰攝,2026.9.28）

中華職棒味全龍傳奇洋將大帝士（Bernardo Tatis）近期受龍隊邀請來台參與「復古主題日」，相隔27年再度來台，大帝士把握機會與前和信鯨捕手王宸浩（王光浩）上演「世紀大和解」。1999年台灣大賽G1，大帝士與王宸浩在本壘發生攻防戰，兩人卻拳腳相向，演變成中職最經典的「龍鯨暴力事件」。事隔多年，大帝士今（28）日坦言，這件事一直在他心中，很想親自向王宸浩道歉，如今終於完成心願。現年64歲的大帝士於1994年來台加入味全龍，是中職史上最有名的「速度型」洋打，3年中職生涯累積147次盜壘成功，其中1997年單季71次盜壘成功，至今仍是中職難以突破的障礙。不過讓球迷印象深刻的，莫過於1999年台灣大賽的「龍鯨鬥毆事件」。當年由爭取3連霸的味全龍交手和信鯨，在G1的5局上，龍隊巴威特（Carlos Sievers）敲出得點圈安打，大帝士搶攻本壘遭到阻殺。由於大帝士以衝撞方式撞向鯨隊捕手王宸浩，引發激烈衝突，兩人直接大打出手並引發板凳清空，事後大帝士與王宸浩也被聯盟罰款10萬、禁賽10場，至今仍是中職最知名的經典衝突場面。事隔27年，大帝士本週接受龍隊邀請，來台參加龍隊「復古主題日」，他也把握機會親自向王宸浩道歉。昨日賽前的球迷活動上，大帝士與王宸浩相見歡，並上演「世紀破冰」，大帝士說，「不論那場比賽發生什麼事，那都是球賽的一部分。因為我們都代表各自的隊伍，在場上雖然是敵人，但比賽結束後，我們現在依然是朋友。」王宸浩則說，「接到電話說大帝士希望找我過來，他好像很在意那件事。」王宸浩笑說，自己其實早就忘了，但偶爾還是會被朋友拿出來調侃。大帝士坦言，一直很想為當時的事情致歉，「很開心你願意來到這裡，很慶幸能親口跟你講這些話，也能聽到你說的話。」兩人隨後擁抱並交換簽名球，留下珍貴合照。兩人破冰的畫面曝光後，引發新舊球迷熱烈討論。大帝士今日隨龍隊作客新莊球場，賽前再度被問起此事，他表示，「當時沒辦法跟他說抱歉，在我心中確實留有遺憾。這次來台灣終於有機會，我就拜託球團聯絡王教練，也非常謝謝球團支持。」大帝士透露，兩人的擁抱只是開始，「我們整個下午都在聊當年的事情，我過幾天也會親自去拜訪王教練。」相隔27年再來到台灣，大帝士對中職的轉變印象深刻，「聯盟有了突破性的改變，每隊大部分都是年輕選手。跟我當年來台完全不同，當時我覺得自己年紀大，結果隊友們跟我差不多年紀。」大帝士直言，隨著時代進步環境一定會更好，因此沒辦法拿當年聯盟的氛圍與現在比較，「唯一可以確定的是，現在的選手比過去還要精壯。」他同時指出，這幾天看下來，中職各隊都有自己的主場是很好的現象，「我們以前是全台巡迴的主場制，屬地主義才是真正的職棒文化，要跟在地連結、融入球迷生活，球隊也會更依賴這座城市。」大帝士在 1999 年球季結束後高掛球鞋，前往墨西哥展開多年執教生涯，目前則轉行擔任民法律師，今年11月即將正式執業。他笑說，打擊比當律師難上100倍，「客戶有問題我可以翻書查法條，但打擊遇到強投，根本不知道他下一顆會怎麼投。」大帝士回憶，離開台灣後曾聽聞中職有一段時間陷入低迷，「一度差點打不下去，我實在無法想像。」大帝士感性直言，棒球早已流在台灣人的血液裡，「這個國家怎麼能沒有棒球！」