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▲Meta 發表 Meta VR Glasses。（圖／Meta）

為舒適、清晰與效能而生

▲Meta VR Glasses。（圖／Meta）

沉浸式娛樂體驗：從 IMAX 電影到球場第一排

▲Meta VR Glasses 是史上首款獲得 IMAX Enhanced 認證的 VR 裝置。（圖／Meta）

▲Meta VR Glasses 上市後將透過 MLB、NBC Sports、TNT Sports 與 UFC 等合作夥伴，每年將有超過 100 場沉浸式運動賽事直播。（圖／Meta）

多功能的未來世代運算平台

▲Meta VR Glasses 可同時開啟多面螢幕，打造專屬的私密工作空間。（圖／Meta）

與全像投影同在 無論身在何處

Meta 推出 Meta VR Glasses，是 Meta 歷來最先進的裝置，將電影院、場邊第一排座位、工作空間與遊戲主機，全都收進一副重約 100 公克的眼鏡之中。突破性的眼鏡造型設計，讓臉上不再有頭帶或沉重硬體，開放式側邊搭配穿透鏡頭，使用者仍能清楚感知周遭動態。無論是配戴 Meta VR Glasses 舒適地看完一整部電影，或在長途飛行中透過隨身的私密螢幕處理工作，都能同時保有對周遭世界的感知。Meta VR Glasses 的重量僅約 Meta Quest 3 的五分之一，主要歸功於雙件式系統設計。眼鏡本體負責感測器與顯示，並採用鎂合金結構，提供剛性與強度，同時協助整體散熱。運算模組以光學傳輸線連接，負責運算、電池與儲存，可輕鬆夾在口袋或包包上。Meta VR Glasses 搭載以 micro-OLED 面板打造的 5K Infinite Display，每度 37 像素。專為此裝置開發的極精巧薄餅式透鏡，正是電影級畫質能容納於眼鏡造型之中的關鍵。搭配 Dolby Vision，每個場景都能呈現極致鮮豔的色彩、銳利對比與擬真細節；Dolby Atmos 沉浸式空間音訊支援亦直接整合於鏡框之中。Meta 亦將使用者的 Meta AI 智慧代理直接整合進作業系統，使用者只要對 Meta VR Glasses 開口說話，或運用視線與自然手勢，即可播放電影、開啟 App、調整工作空間，或搜尋任何想找的資訊，無須使用控制器。Meta VR Glasses 搭載高通全新 Snapdragon Reality Elite 處理器，運算模組上的電池可支援最長 3 小時的高解析度影音連續播放，並支援 45W 快充。Meta VR Glasses 是史上首款獲得 IMAX Enhanced 認證的 VR 裝置，也將是在家中以 IMAX 獨家加大畫面比例觀賞特定影片的少數方式之一。Meta 攜手 Disney 打造 3D 體驗。自 11 月起，Disney+ 訂閱者可在部分國家以 3D 串流觀賞漫威《復仇者聯盟》、漫威影業《黑豹》等影片，並享有「塔圖因星球」、「復仇者大廈」與「驚嚇樓層」等主題沉浸式觀影場景。Meta 同步宣布，將有全新影片以全新格式推出，Meta VR Glasses 於春季上市時，使用者可在全新的 Disney Immersive Cinema by ILM 應用程式中，觀賞《復仇者聯盟：無限之戰》、《星際大戰四部曲：曙光乍現》等經典影片的 VR Enhanced 版本。沉浸式場景、動態特效、精彩的 3D 視覺與空間音訊將徹底轉換周遭環境，讓人感覺不只是在觀看一場戲，而是活在其中。Meta 正與產業各界夥伴合作，包括 Prime Video、YouTube、DIRECTV、AMC+、Crunchyroll、Plex、Tubi 等，打造 VR 裝置中最完整的影音陣容。Peacock、HBO Max 與 Paramount+ 也將首度開放其 3D 影音片庫。為提供更廣泛的 2D 與 3D 電影選擇，使用者自今年稍晚起，可在美國透過 Meta Quest 租借或購買數百部電影。片庫將持續擴充，到 Meta VR Glasses 上市時，國際市場將有數千部作品可供觀賞，包括 Lionsgate 的 3D 人氣影片。此外，使用者喜愛的各款運動 App 皆已上架，包括 NBA、MLB 與 ESPN。Meta 與 ESPN 合作推出「沉浸式運動賽事」，提供前排視角、8K 串流與 180 度視野，今年先於 Meta Quest 帶來大學美式足球賽事，2027 年將擴及更多運動項目。Meta VR Glasses 上市後，透過 MLB、NBC Sports、TNT Sports 與 UFC 等合作夥伴，每年將有超過 100 場沉浸式運動賽事直播，讓使用者坐在全場最佳位置觀賽。Meta VR Glasses 讓使用者在任何地點都能在虛擬空間中擁有一面大型螢幕，若有需要也可同時開啟多面，打造專屬的私密工作空間。任何桌面都能化為平面鍵盤與觸控板，無須連結額外硬體即可打字回覆訊息。若要進一步運用，使用者可選擇以無線方式或 USB-C 連接 Mac 或 Windows PC，在這些螢幕上直接接續原本的工作進度，並搭配自己習慣的鍵盤與滑鼠。透過全彩穿透功能，工作時仍能看見鍵盤、桌面、手機與周遭環境。Meta VR Glasses 也將帶來全新的遊戲體驗，上市時即有超過 75 款遊戲可完全以手勢操作。使用者可完整存取 Meta Quest 上數千款遊戲的片庫，並完全相容 Touch Plus 控制器。透過 XBOX Cloud Gaming，使用者可將數百款遊戲直接串流至 Meta VR Glasses，只需連接藍牙遊戲手把即可開始遊玩；也可以無線方式或 USB-C 連接掌上遊戲機，在大螢幕上暢玩。Meta 推出全像投影技術，可生成使用者的擬真數位形象，完整呈現即時的表情與反應，讓使用者在 Meta VR Glasses 上免持進行視訊通話。當使用者在 Meta VR Glasses 中看見對方的全像投影時，對方會出現在眼前，空間音訊也會讓聲音來自其所在位置，感覺就像面對面一般。若其他人以手機或電腦加入通話，他們同樣能在螢幕上看見使用者的全像投影。此功能可搭配使用者正在使用的任何通話應用程式，從 WhatsApp 到 Zoom 皆可。Meta VR Glasses 將個人電影院、場邊第一排座位、多螢幕工作空間與遊戲主機，全都收進一台可放入包中的裝置，將於 2027 年春季開賣，售價 1,299.99 美元，約新台幣 41,294 元。