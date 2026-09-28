韓國二代男團B1A4成員CNU（信宇）、燦多、孔燦今年迎來出道15週年，今（28）日晚間6點在Legacy TERA舉辦紀念活動《2026 B1A4 Fan concert <D-DAY> in TAIPEI》，由於剛好是吃晚餐時間，許多粉絲大喊「肚子餓」，但尖叫聲卻宏亮到不像沒吃飯，成員就笑喊：「你現在聲音聽起來有吃飯，能量很讚啊！」
B1A4演唱會熱力開唱 粉絲餓肚子力挺偶像
CNU、燦多、孔燦開場帶來7月底發行的新歌《D-DAY》，更以中文「尖叫聲」炒熱氣氛，因為剛好是晚餐時間，他們問大家：「吃飯沒？」沒想到台下一片哀嚎「肚子好餓」，但是聲音非常宏亮，CNU就開玩笑說：「你現在聲音聽起來有吃飯，能量很讚啊！」
除了燦多，CNU、孔燦曾在7月來台參加花蓮「夏戀嘉年華」活動，3人在2024年時也曾來台舉辦出道13週年演唱會，當時回憶殺金曲首首放送，讓不少BANA意猶未盡，燦多就感性的說，2024年跟大家一起度過13週年，沒想到又能一起歡慶出道15年，感激隔了這麼久還有機會再見到台灣歌迷，CNU也表示：「因為有大家給我們支持，我們才有辦法度過15週年，謝謝大家。」
雖然是出道15年的資深像，但現場還是有第一次看B1A4的歌迷，成員問他們：「覺得如何？」台下狂喊：「超帥！」燦多笑喊：「沒有後悔？應該是要後悔，後悔沒早點認識我們吧？怎不早點來！」
B1A4金曲連發 《Lonely》掀全場回憶殺
他們表演《ROAD》特地換裝，還特地在大螢幕顯示歌詞與空耳中字（用母語發音外語字句），讓粉絲都能跟著唱；表演完時，CNU就問：「剛剛唱了《ROAD》，怎麼樣呢？」燦多立刻接話：「這要求會太多嗎？還好嗎？你們真的唱了很大聲！」下一秒就被CNU嗆：「我剛剛是問你們覺得怎樣。」燦多就回：「因為我很感動，想要講這句話，就不小心講太多！」也說今晚的大合唱，會讓他們難忘很久很久。
經典曲《Lonely》一下，全場尖叫聲突然放3倍大，他們唱完後也被嚇到，狂「呀～」感到驚嘆，燦多就說：「剛剛你們都跟著唱，讓我真的非常HIGH耶，怎麼回事啊！」CNU接話：「我剛唱之前先拿出絲巾，粉絲的尖叫讓我更有力量！」他話說完就狂甩，還用它聲控全場聲量，孔燦也附和：「我站定位之後，他們就尖叫，原來大家都知道我們要唱什麼歌，還看到CNU早掛好絲巾！」與粉絲默契十足。
B1A4介紹、原是5人團體 出道初期曾創6小時握手會紀錄
B1A4於2011年4月23日出道，最初由CNU（信宇）、振永、燦多、Baro、孔燦5人組成，團名也藏著成員的小巧思，因當時5人中有1人是B型、4人是A型，因此取名「B1A4」。2018年，振永、Baro合約到期後選擇不續約，團體此後改以CNU、燦多、孔燦3人體制活動。
他們出道初期以《Baby Good Night》、《SOLO DAY》、《Sweet Girl》等歌曲累積人氣，除了在韓國打開知名度，在日本也擁有大批粉絲，2012年赴日活動時甚至曾舉辦長達6小時的握手會，在當時相當驚人。
成員一路走來也留下不少故事，CNU早期招牌長髮配粗框眼鏡，其實是為了讓剛出道的B1A4更容易被記住；孔燦則在2012年因先天性腎盂輸尿管狹窄症接受手術、摘除單側腎臟，當時即使身體不適，仍希望先完成《Baby Good Night》宣傳活動再接受治療，也讓不少粉絲相當心疼。
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CNU、燦多、孔燦開場帶來7月底發行的新歌《D-DAY》，更以中文「尖叫聲」炒熱氣氛，因為剛好是晚餐時間，他們問大家：「吃飯沒？」沒想到台下一片哀嚎「肚子好餓」，但是聲音非常宏亮，CNU就開玩笑說：「你現在聲音聽起來有吃飯，能量很讚啊！」
除了燦多，CNU、孔燦曾在7月來台參加花蓮「夏戀嘉年華」活動，3人在2024年時也曾來台舉辦出道13週年演唱會，當時回憶殺金曲首首放送，讓不少BANA意猶未盡，燦多就感性的說，2024年跟大家一起度過13週年，沒想到又能一起歡慶出道15年，感激隔了這麼久還有機會再見到台灣歌迷，CNU也表示：「因為有大家給我們支持，我們才有辦法度過15週年，謝謝大家。」
雖然是出道15年的資深像，但現場還是有第一次看B1A4的歌迷，成員問他們：「覺得如何？」台下狂喊：「超帥！」燦多笑喊：「沒有後悔？應該是要後悔，後悔沒早點認識我們吧？怎不早點來！」
B1A4金曲連發 《Lonely》掀全場回憶殺
他們表演《ROAD》特地換裝，還特地在大螢幕顯示歌詞與空耳中字（用母語發音外語字句），讓粉絲都能跟著唱；表演完時，CNU就問：「剛剛唱了《ROAD》，怎麼樣呢？」燦多立刻接話：「這要求會太多嗎？還好嗎？你們真的唱了很大聲！」下一秒就被CNU嗆：「我剛剛是問你們覺得怎樣。」燦多就回：「因為我很感動，想要講這句話，就不小心講太多！」也說今晚的大合唱，會讓他們難忘很久很久。
經典曲《Lonely》一下，全場尖叫聲突然放3倍大，他們唱完後也被嚇到，狂「呀～」感到驚嘆，燦多就說：「剛剛你們都跟著唱，讓我真的非常HIGH耶，怎麼回事啊！」CNU接話：「我剛唱之前先拿出絲巾，粉絲的尖叫讓我更有力量！」他話說完就狂甩，還用它聲控全場聲量，孔燦也附和：「我站定位之後，他們就尖叫，原來大家都知道我們要唱什麼歌，還看到CNU早掛好絲巾！」與粉絲默契十足。
B1A4介紹、原是5人團體 出道初期曾創6小時握手會紀錄
B1A4於2011年4月23日出道，最初由CNU（信宇）、振永、燦多、Baro、孔燦5人組成，團名也藏著成員的小巧思，因當時5人中有1人是B型、4人是A型，因此取名「B1A4」。2018年，振永、Baro合約到期後選擇不續約，團體此後改以CNU、燦多、孔燦3人體制活動。
他們出道初期以《Baby Good Night》、《SOLO DAY》、《Sweet Girl》等歌曲累積人氣，除了在韓國打開知名度，在日本也擁有大批粉絲，2012年赴日活動時甚至曾舉辦長達6小時的握手會，在當時相當驚人。
成員一路走來也留下不少故事，CNU早期招牌長髮配粗框眼鏡，其實是為了讓剛出道的B1A4更容易被記住；孔燦則在2012年因先天性腎盂輸尿管狹窄症接受手術、摘除單側腎臟，當時即使身體不適，仍希望先完成《Baby Good Night》宣傳活動再接受治療，也讓不少粉絲相當心疼。