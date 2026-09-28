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▲B1A4相隔1年多再完整體來台慶祝出道15週年。（圖／記者嚴俊強攝）

B1A4演唱會熱力開唱 粉絲餓肚子力挺偶像

B1A4金曲連發 《Lonely》掀全場回憶殺

B1A4介紹、原是5人團體 出道初期曾創6小時握手會紀錄

▲B1A4成表演經典曲《Lonely》引爆全場宏亮尖叫聲。（圖／記者嚴俊強攝）