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▲葛藍喬安娜在名古屋亞運女單16強以6：1、6：1擊敗伊朗選手，挺進8強。(圖/四維體育推廣教育基金會提供)

2026愛知、名古屋亞運網球賽事今（28）日受到當地連綿雨勢嚴重影響，戶外賽程全面延宕，中華隊多場原定賽事被迫取消或改期。備受矚目的謝淑薇／曾俊欣混雙首秀，以及男單名將許育修的首輪賽事都未能登場；全天中華網球代表隊僅有女單好手葛藍喬安娜順利完賽，她在苦等約4小時後，以6：1、6：1擊敗伊朗選手法爾扎米（Mandegar Farzami），強勢挺進女單8強，距離個人生涯首面亞運獎牌只差最後一步。名古屋當地自昨晚起雨勢不斷，濕滑場地讓原定上午10點陸續開打的網球賽程全面停擺。大會雖多次嘗試整理場地，但雨勢反覆，導致單打、雙打、混雙賽事一路往後延，許多選手只能在場邊持續暖身、等待通知，體能與心理都受到考驗。葛藍喬安娜原本排定上午10點出戰女單16強，對手是伊朗選手法爾扎米，但比賽一路延到下午2點左右才終於開打。儘管等待時間拉長，她並未受到太大影響，開賽後迅速掌握節奏，連續兩盤都以6：1拿下，成為今日中華網球代表隊唯一順利完成賽事的選手。此役葛藍喬安娜展現第8種子的穩定性，從開局就掌握主動權，不僅發球局保得穩定，底線相持也明顯優於對手，讓法爾扎米很難連續建立攻勢。她最終僅讓對手拿下2局，以直落二輕鬆過關，順利晉級女單8強。這一勝也刷新葛藍喬安娜個人亞運最佳成績。由於亞運網球單打項目只要闖進4強就確定至少銅牌，她下一戰只要再贏一場，就能替中華隊鎖定獎牌。談到身體狀況，葛藍喬安娜賽後則笑著表示，自己前兩場打完都還OK，顯示目前體能狀態維持不錯。相較於葛藍喬安娜順利完賽，今日中華隊其他焦點賽事都被雨勢打亂。最受矚目的謝淑薇／曾俊欣混雙組合，原本預計在本屆亞運首度亮相，但因場地狀況始終無法恢復，比賽最終確定延期。這組混雙組合原本就是中華隊本屆網球項目的焦點之一。謝淑薇具備豐富大滿貫雙打經驗，曾俊欣則是男子單打好手，兩人搭檔兼具網前處理、底線攻擊與比賽閱讀能力，外界也期待他們能在混雙賽場打出競爭力。不過受到天候影響，兩人的亞運混雙首秀只能再等等。男單方面，許育修原定上午11點出戰32強，對手是約旦選手阿爾科托普（Mohammad Alkotop），但同樣因雨延宕，經過長時間等待後，大會最終宣布取消今日賽程。許育修接下來將面臨賽程壓縮考驗，若明日順利登場，除了要調整比賽節奏，也必須因應可能連日出賽的體能負擔。