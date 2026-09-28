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▲LG雙子隊性感啦啦隊服被說像陪酒。（圖／翻攝自IG@jungenter）

▲李珠珢穿著熱褲、小可愛就上場，服裝過於性感引來討論。（圖／翻攝自IG@0724.32）

韓國啦啦隊女神李珠珢近來在應援時打扮成水手、天使，裙子短到底褲外露，引來爭議。這並非她第一次因為服裝引起討論，之前她在LG雙子隊的紅色、黑色蕾絲啦啦隊服也被詬病像陪酒小姐。還有一套只穿著小可愛和真理褲，被封為出道最頂服裝。李珠珢曾有「AI女神」稱號，因天使臉孔、魔鬼身材，在場上一顰一笑都是焦點，但也因為她害羞的性格，每當她穿上太性感的服裝應援都會吸引討論，近來她穿著水手服裝熱舞，轉身撩裙擺時底褲外露，還有小天使扮相則因貼身馬甲將上圍擠到呼之欲出，她也因為擔心走光頻頻低頭檢查，讓粉絲直呼根本沒必要。然而這並非她第一次因為服裝受到討論，之前她穿著白色小可愛和真理褲，披上白色襯衫，被說是出道以來最頂裝扮，純慾系代表，但也有人認為，如果是爸爸看到女兒穿這樣在台上跳舞，可能會暈倒。先前李珠珢在LG雙子隊時，發布一套新服裝，是兩截式啦啦隊服，以黑紅配色為主，手臂是黑色透視薄紗材質，胸前大鏤空，韓國網友在論壇上抱怨太過暴露，還有人說很像陪酒裝，替李珠珢抱不平。不過李珠珢並沒有被網路流言影響，每次表演結束都會在IG分享影片，此次還調侃自己眼罩拋出失敗，露出俏皮表情相當可愛。