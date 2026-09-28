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中國長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC）在中國政府大力補助之下，分別主攻DRAM與NAND Flash，試圖挑戰當今記憶體三巨頭SK海力士、三星、美光的霸業，但在關鍵的高頻寬記憶體（HBM）仍遠落後給三巨頭。美國投資公司Roundhill Investments馬扎（Dave Mazza）認為，記憶體3強鼎立格局難以打破。根據朝鮮日報報導，馬扎在接受《WEEKLY BIZ》訪問時表示，SK 海力士在 HBM 這個 AI 基礎設施最關鍵的領域領先全球；三星電子則在 DRAM 與 NAND 的產能上擁有壓倒性的規模。兩家公司都具備穩健的資產負債表，無論產業週期處於何種階段，都能維持持續投資。Roundhill Investments今年4月初在美國市場推出首支以記憶體晶片為標的的ETF，上市僅10個交易日資產規模就突破10億美元，被冠上「史上成長最快的ETF」的稱號。該基金的資產高度集中，有超過 70% 佈局於僅僅三家公司：美光（25.9%）、三星電子（24.9%）與 SK 海力士（21.5%）。被問到部分觀點預測中國長江存儲（YMTC）與長鑫存儲（CXMT）將迅速趕上，馬扎認為，長鑫存儲在 HBM 技術上落後了好幾個世代，要縮短差距必須解決多項難題，包括提升製程技術以及通過客戶的認證測試。此外，以美國為首的出口管制也讓其難以引進尖端晶片製造設備。至於長江存儲（YMTC），雖然其 NAND出貨量名列全球第三，但營收僅排第五。這是因為它主要集中於低附加價值領域，而非建置 AI 資料中心所需的大容量企業級固態硬碟（SSD）。至於記憶體晶片股自 7 月大跌以來復甦緩慢，是否代表高點已過？他認為，7 月時熱錢（短期資本）劇烈撤出，但這些晶片商的基本面完全沒有改變。記憶體廠商的本質正在轉變，過去 30 年來，記憶體晶片銷售給廣泛且不穩定的客戶群，長期供過於求使其帶有大宗商品的循環週期屬性。但現在隨著與超大規模雲端業者（Hyperscalers）簽署長期供應合約，這些公司能夠預測未來數年的營收。它們正在轉型為景氣曝險較低的股票，型態非常類似手握未交付訂單的國防承包商。