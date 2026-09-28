中央氣象署預報員蔡伊其表示，明後兩天（9月28日至9月29日）全台天氣晴朗炎熱，高溫34至35度，局部上看36度，周四（10月1日）東北季風增強，桃園以北、宜蘭、花蓮降雨轉明顯，慎防較大雨勢，北台灣高溫降至30度左右，雨勢一路影響至周末。
周四東北季風增強 桃園以北、東半部雨勢增
蔡伊其指出，明後兩天全台天氣晴朗穩定，僅午後山區會有零星短暫陣雨，且各地白天高溫達34至35度，大台北、花東縱谷、內陸近山區局部更有36度高溫；周四東北季風增強，桃園以北、東半部雲量增加，降雨逐漸明顯。
周五至周末，受到東北季風影響，迎風面降雨增加，桃園以北、宜蘭、花蓮降雨明顯，宜蘭要注意較大雨勢，午後西半部山區、南台灣有局部短暫陣雨，周六基隆北海岸、宜蘭有零星雨，午後山區、南台灣有局部短暫陣雨。
周日水氣再增 關島附近熱帶擾動醞釀中
蔡伊其說明，周日水氣預期會再增加，北部、東半部全天有不定時局部短暫陣雨，午後山區、南台灣仍有局部短暫陣雨。周四過後北台灣白天高溫也會降到30度左右，低溫仍有25至26度。
此外，關島附近海面依舊是適合低壓發展的環境，加上周二、周三開始，北方高壓減弱，釋放出低壓發展的空間，因此會有熱帶擾動在內部消消長長，是否進一步發展為颱風還有待觀察。
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蔡伊其指出，明後兩天全台天氣晴朗穩定，僅午後山區會有零星短暫陣雨，且各地白天高溫達34至35度，大台北、花東縱谷、內陸近山區局部更有36度高溫；周四東北季風增強，桃園以北、東半部雲量增加，降雨逐漸明顯。
周五至周末，受到東北季風影響，迎風面降雨增加，桃園以北、宜蘭、花蓮降雨明顯，宜蘭要注意較大雨勢，午後西半部山區、南台灣有局部短暫陣雨，周六基隆北海岸、宜蘭有零星雨，午後山區、南台灣有局部短暫陣雨。
蔡伊其說明，周日水氣預期會再增加，北部、東半部全天有不定時局部短暫陣雨，午後山區、南台灣仍有局部短暫陣雨。周四過後北台灣白天高溫也會降到30度左右，低溫仍有25至26度。
此外，關島附近海面依舊是適合低壓發展的環境，加上周二、周三開始，北方高壓減弱，釋放出低壓發展的空間，因此會有熱帶擾動在內部消消長長，是否進一步發展為颱風還有待觀察。