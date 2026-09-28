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林郁婷血戰三局 成功復仇北韓好手

林郁婷體能優勢顯見 闖4強、連續2屆奪牌

2026年名古屋亞運拳擊女子60公斤級賽事，台灣好手林郁婷8強出戰面對北韓好手元恩景，前2回合雙方打得膠著，林郁婷甚至被打到鼻樑出血，第3回合林郁婷積極拼拳、靠著身高、臂展優勢，多次重拳爆打對手，最後一回合取得5位裁判一致青睞，終場4：1擊敗對手，順利晉級4強，繼上屆2022杭州亞運後、連續2屆奪牌。林郁婷16強首輪遭遇哈薩克奧運銅牌，最終險勝過關，進入8強後，本場交手北韓好手元恩景，兩人曾在今年亞錦賽對決，當時林郁婷落敗收場，這次帶著復仇心態重新與對手交戰。林郁婷開局就積極搶攻，元恩景身材較矮但亂拳仍掃到林郁婷的臉，首局結束，林郁婷獲得3位裁判10分青睞，領先元恩景的2位裁判，暫時取得領先，第二局，林郁婷仍積極進攻，最終卻有3位裁判偏向元恩景，雙方前2回合戰成平手。第三回合，林郁婷體能優勢顯見，加上身材占優，多次透過長臂直擊對手頭部，獲得全場觀眾歡呼，最後一回合5位裁判都判給林郁婷，最終4：1元恩景順利挺進拳擊女子60公斤級4強，也確定再為中華隊奪下一面獎牌。同時這也是林郁婷繼上屆2022年杭州亞運後，連續2屆亞運奪牌，上屆他是參加女子拳擊57公斤級，一舉奪下金牌，成為台灣亞運參賽史上的首面女子拳擊金牌，同時也讓她順利取得2024年巴黎奧運的參賽資格。