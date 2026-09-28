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▲孫可芳加盟新公司，對演員這份工作有新的體悟。（圖／好工作娛樂）

▲孫可芳前公司雀喜娛樂還特別發文祝福。（圖／翻攝自IG@chelsea_entertainment）

演藝圈夫妻檔孫可芳和劉冠廷原本都是雀喜娛樂的藝人，今（28）日孫可芳驚喜宣布加盟新經紀公司「好工作娛樂」，成為蔡凡熙、韓寧、林宴慈的師妹，前公司更特別在IG發聲明，祝福孫可芳繼續發光發熱，一切順利，滿滿的祝福相當感人。今年正值出道10年的孫可芳，出道以來橫跨電影、電視作品，曾以《天黑請閉眼》獲得金鐘獎肯定，並以《五味八珍的歲月》、《若是一個人》、《聖筊》三度叩關金鐘女主角，《聖筊》更獲台北電影獎最佳女主角提名。從出道至今，孫可芳的表演路上一路刻意挑選不同類型的角色，足見對自我的挑戰，而在演藝規劃上，也在這一年決定轉換新東家，她形容就像「搭上一台新的車」，期待展開一張全新的地圖：「不是重新開始，是再啟動。休息了這1、2年，希望可以再啟動一次，這次跟不同的人一起到處去看看。」更開玩笑譬喻：「就算未來會撞車也沒關係，也會想要看看地圖一些未知的地方長什麼樣。」前東家更特別發文，「與可芳一起走過將近10個年頭，創造許多美好的回憶，也祝福未來可芳持續發光發熱、一切順利！」相當感人。至於「換車」的契機？孫可芳坦言：「想要再拓寬一些更不一樣的可能性。」這10年來，隨著工作經驗的累積，她覺得思維也變得更開放，說道：「覺得現在好像也不侷限於只能被動去等待工作，自己也會想要有一些嘗試。」今年她參加金馬海外工作坊赴好萊塢進修，全程不帶翻譯機、以英文上課，每天在學習的過程「燃燒殆盡」，回到飯店倒頭就睡。她坦言最受觸動的，是老師們將表演視為一門需要畢生雕琢的工藝，也格外重視演員的身心健康，「老師說，用傷害自己的方式去演，表演生涯可能只有6年；如果想演60年，就要找到更健康的方式」。為了打破既有框架，孫可芳近期把行程排得像夏令營，日文、韓文、重訓、跑步樣樣來，更克服怕水，人生第一次買泳衣上游泳課，接下來還報名了射擊訓練。她笑說自己其實超愛打槍戰電動，一直想挑戰動作戲、警匪追逐與復仇劇，「不如先把自己練得超厲害，等角色來找我的時候，我已經準備好了。」新作方面，她與日本導演合作的電影《親愛的怪孩子》已於香港國際影視展公布，片中她飾演一名販賣孩子的犯罪者，是一部風格奇特怪誕的作品；另有影集預計年底播出。