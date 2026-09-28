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▲第48屆國際技能競賽（WorldSkills Competition）落幕，勞動部長洪申翰今（28）日親自接機，並與台灣國手及代表團合影。（圖／勞動部提供）

第48屆國際技能競賽（WorldSkills Competition）在中國上海圓滿落幕，我國有53位國手參加47項職類，與來自世界各國的技能好手同場競技。經過數日激烈較勁，我國國手以紮實的技術全力以赴，一舉奪下3金3銀7銅30優勝，團隊總成績在68個參賽國中名列第3，勞動部長洪申翰今（28）日親赴桃園機場接機，向選手們表達慰勞與肯定，感謝國手們在國際賽場全力以赴，讓世界看見台灣青年技能人才的專業與實力，而選手們一路備賽所經歷的訓練與挑戰，也將成為未來職涯發展的重要養分。台灣代表團在今日返抵國門，台灣國手在國際賽場上的亮眼表現，也獲得總統賴清德的肯定與祝賀。總統特別致賀電，向本屆國手致上祝賀，肯定選手們以堅持不懈的精神與精湛技藝，為國家爭光，並透過國際競賽向世界展現台灣長期投入技能教育與技能人才培育所累積的專業實力；此外，也向所有裁判、裁判長、教練及培訓團隊表達肯定與鼓勵，期許技能人才持續在各專業領域發光發熱。勞動部今日也特別舉辦2026第48屆國際技能競賽台灣技能英雄凱旋歸國接機活動，洪申翰特別感謝代表團守護國手及台灣尊嚴，並讚賞國手展現高超技術拚搏，這次國際技能競賽不只是技術實力的較量，也是青年選手拓展國際視野、與世界技能人才交流的重要機會。每位國手從訓練到參賽所付出的時間與心力，都值得肯定與鼓勵，不論國手成績如何，勞動部會繼續協助國手們在各自領域發光發熱，為社會及產業做出更大貢獻。這屆我國代表團最終獲得3金3銀7銅30優勝，勞動部將於10月12日舉行頒獎典禮。對於獲得金牌、銀牌、銅牌及優勝的國手，將依技能競賽實施及獎勵辦法規定，發給每人10至120萬元不等的獎金，此外，其培訓團隊也將獲得最高60萬元獎金。期許國手們將國際賽場累積的經驗帶回臺灣，持續精進技能、傳承技術，為台灣技能人才培育注入更多動能。