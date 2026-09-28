蘋果推出全新AirPods 5，提供兩種版本，售價分別為4490元與5190元，價差700元，兩款都具備主動式降噪（ANC），但多700元會有三項超實用功能，包含「滑動耳機柄調整音量、更長續航、無線充電盒」3大升級，其中直接在耳機柄滑動控制音量，更是每天使用最容易有感的功能，建議可以直升5190元的無線充電盒版本。
AirPods 5標準版售價4490元，配備無線充電盒版本則為5190元，Apple官網特別註明，兩款機型皆具備主動式降噪功能，AirPods 5採用H2晶片與全新多孔聲學架構，Apple宣稱，主動式降噪效果與AirPods 4主動式降噪款相比，最高可提升50%，兩種AirPods 5也都支援適應性音訊、通透模式、個人化空間音訊、即時翻譯等功能。
多700元買到3大升級
1. 耳機柄滑動調整音量
5190元的AirPods 5配備無線充電盒版本，多出的700元並不只是換一個充電盒，最明顯差異首先是耳機柄加入「滑動調整音量」。5190元的無線充電盒版本進一步讓力度感測器支援滑動操作，只要沿著耳機柄向上滑就能調高音量、向下滑則降低音量，不用再拿出iPhone調整，也不必呼叫Siri。
2.更長續航力
開啟主動式降噪時，4490元AirPods 5單次最長可使用4小時，搭配充電盒最長20小時；5190元版本單次則提高至5小時，搭配充電盒最長22小時，若關閉噪音控制，兩款單次續航分別為6小時及7小時。
3.充電盒功能
4490元版本只能使用USB-C充電，5190元版本除了USB-C之外，還可使用Apple Watch充電器或Qi認證無線充電器，充電盒本身也內建揚聲器，可支援「尋找」功能，忘記AirPods放在哪裡時，可以透過聲音協助定位。
AirPods 5該買哪款？700元買的是便利性
AirPods 5兩個版本最大的選購關鍵其實不是降噪，如果平常主要用來通勤聽音樂、追劇，而且習慣直接拿手機調音量，4490元版本已經能享有AirPods 5的ANC、通透模式等主要功能，預算也比較省。
但如果AirPods幾乎每天長時間戴著使用，5190元版本多花700元，就能換到耳機柄直接滑動調音量、單次續航增加1小時，以及支援無線充電與「尋找」揚聲器的充電盒，尤其滑動音量不需要拿出手機，實際使用頻率相當高，會是很推薦直上的功能。
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1. 耳機柄滑動調整音量
5190元的AirPods 5配備無線充電盒版本，多出的700元並不只是換一個充電盒，最明顯差異首先是耳機柄加入「滑動調整音量」。5190元的無線充電盒版本進一步讓力度感測器支援滑動操作，只要沿著耳機柄向上滑就能調高音量、向下滑則降低音量，不用再拿出iPhone調整，也不必呼叫Siri。
2.更長續航力
開啟主動式降噪時，4490元AirPods 5單次最長可使用4小時，搭配充電盒最長20小時；5190元版本單次則提高至5小時，搭配充電盒最長22小時，若關閉噪音控制，兩款單次續航分別為6小時及7小時。
3.充電盒功能
4490元版本只能使用USB-C充電，5190元版本除了USB-C之外，還可使用Apple Watch充電器或Qi認證無線充電器，充電盒本身也內建揚聲器，可支援「尋找」功能，忘記AirPods放在哪裡時，可以透過聲音協助定位。
AirPods 5該買哪款？700元買的是便利性
AirPods 5兩個版本最大的選購關鍵其實不是降噪，如果平常主要用來通勤聽音樂、追劇，而且習慣直接拿手機調音量，4490元版本已經能享有AirPods 5的ANC、通透模式等主要功能，預算也比較省。
但如果AirPods幾乎每天長時間戴著使用，5190元版本多花700元，就能換到耳機柄直接滑動調音量、單次續航增加1小時，以及支援無線充電與「尋找」揚聲器的充電盒，尤其滑動音量不需要拿出手機，實際使用頻率相當高，會是很推薦直上的功能。