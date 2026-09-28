我是廣告 請繼續往下閱讀

百萬YouTuber「老高與小茉」去年曾斷更影片，後來又傳出逃稅被中國警方逮捕後遭軟禁、以及離婚等消息，加上近期影片都是AI製作，兩人皆沒露面，讓粉絲都非常擔心，不過近期陸續有人分享在各地偶遇夫妻倆的照片，昨（27）日又有人曬出於義大利跟老高的合照，透露小茉也在旁邊，但依然沒入鏡讓網友忍不住好奇：「怎麼每次小茉都沒入鏡？」有網友昨日在Threads曬出與老高的合照，透露在義大利度蜜月時偶遇老高，並透露小茉也在旁邊，而且狀態很好、皮膚也超好。只見照片中老高穿著一身黑，露出燦笑的看向鏡頭，氣色看起來很好，讓擔心他的粉絲都稍稍放心。不過因為近期的偶遇照中，入鏡的都只有老高一人，雖然粉絲都有說小茉在旁邊，但還是讓不少人好奇原因，紛紛表示：「目前為止大概將近10組人在世界各地遇到老高跟小茉，然後小茉100%在照片外，沒有例外」、「怎麼可能都沒人拍到小茉或是背影」、「只要沒有小茉我就覺得怪，最好那麼巧，每次小茉都沒入鏡。」不過也有人認為，女生拍照都比較麻煩，需要整理一下外貌等，所以不想隨便拍。除此之外，也有網友猜測老高與小茉不再積極更新頻道原因，認為他們可能是已經實現財富自由，所以開始環遊世界到處玩，各種猜測不斷，但本人都尚未出面說明。