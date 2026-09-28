我是廣告 請繼續往下閱讀

▲身為大溪鳳山寺廣澤宮宮主的賴銘偉（如圖），加碼帶著9位八家將進行近6分鐘的精彩演出。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

梁文音自選秀節目《超級星光大道》出身，昨（27）日受邀擔任職棒台鋼雄鷹「鷹JOY」主題日的開球嘉賓，賽後與魏如昀、賴銘偉、閻奕格等「星光」戰友合體演出，演唱〈你們是我的星光〉掀起全場回憶殺。影片PO到社群上，也讓不少粉絲看了感動，留言表示：梁文音第一次擔任開球嘉賓，她以一身運動辣妹的裝扮亮相，大秀精實腹肌的健美好身材，下午練習投球時，她原本很擔心會失投，直呼：「開球比唱歌還緊張！」而賽後梁文音除了一連演唱〈分手後不要做朋友〉、〈如初〉等歌曲，還驚喜與魏如昀、賴銘偉、閻奕格同台，在大巨蛋獻唱經典歌〈你們是我的星光〉，讓全場立刻掀起回憶殺，成為當晚最高潮。梁文音表示：「真的唱到雞皮疙瘩，已經很久沒公開唱這首歌，還在這麼盛大的場合合體，一下子18年了，我們幾個看著彼此都眼角泛淚呢！」身為大溪鳳山寺廣澤宮宮主的賴銘偉，則加碼帶著9位八家將進行近6分鐘的精彩演出，他透露：「9個團員裡面，其中有2個是18年前就在《星光大道》總冠軍舞台上跟我一起表演的。」對他來說意義非凡。合體影片曝光後，網友紛紛感動直呼：「賴銘偉怎麼十幾年過去了聲音還是這麼頂」、「重現這首好多回憶湧上，太好聽了」、「超感動！謝謝台鋼雄鷹」、「看星光二班長大的小孩哭暈在手機前」、「我的青春啊」、「最最最最喜歡星光二班」、「根本是神仙打架。」事實上，「星光二班」捧紅不少歌手，前十強包括賴銘偉、梁文音、葉瑋庭、吳忠明、林宜融、曾沛慈、黃美珍、魏如昀、林佩瑤、李千娜等，另外還有林柏宏、林道遠、方志友等人也都參賽，如今也都各自在演藝圈闖出一片天。