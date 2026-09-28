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▲黃偉哲送文創品給沈伯洋。（圖／記者嚴俊強攝影）

民進黨台北市長參選人沈伯洋（28）日成立台南後援會，台南市長黃偉哲、台南市長參選人陳亭妃送上在地小吃祝福，讓沈當場「開吃」。沈伯洋在致詞時暗諷對手蔣萬安把台北形容為「火鍋」一事，他說，大家會討論食物口味，就是台灣的特色，但說台北像火鍋就不對了，「火鍋的特色就是湯底，湯底味道會一樣，所有的東西全部加進去，味道都太一致了」。沈伯洋下午赴台北福華文教會館出席「台南之友挺沈伯洋後援會」，包含黃偉哲、陳亭妃、立委林俊憲、王義川、王定宇、吳思瑤等人出席。黃偉哲帶來當地文創美食送給沈伯洋，包含來自台南孔廟的「穩條」豬肉條，寓意「穩中」；「鄭成功洋芋片」，是來自鄭成功的祝福，祝福沈伯洋競選一定成功；包裝印上孔子的點心麵，因為孔子是「至聖先師」，所以一定要至勝，選舉一定會贏；由於台南是媽祖的故鄉，全國最老的天后宮就在台南，因此送上「媽祖賜芙」小泡芙，黃表示，希望這些文創品能帶給候選人好運氣，也希望大家都能夠支持沈伯洋。沈伯洋致詞時笑稱，要找大家來，他有絕招，「吵架就會來了」，因此他幾個星期前先鋪梗，說「台南食物太甜」，「今天有一半的是來報仇的」；他說，大家會討論食物口味，就是台灣特色，因為大家吃得甜鹹不同，才能吵架，這是民主重要本質。話鋒一轉，沈伯洋提到，他一直強調，說台北像火鍋就不對了，「火鍋的特色就是湯底，湯底味道會一樣，所有東西全部加進去，味道都太一致了，大家的味道應該都是不一樣，但我們都還是在同一個碗裡，這才是民主的精神」。沈伯洋提到，城市記憶很重要，作為市政府，很重要的是，如何建立大家對生活方式的認同感，這也與是否尊重地方的歷史跟文化有關，但市府沒有好好把城市記憶，把它縫補在城市的發展裡；他說，大家在台北生活那麼久，未來不是只有他選上市長這麼簡單，他跟大家應一起寫下過往台南人在台北所留下的故事。沈伯洋笑稱，台北是多元城市，也有許多外移人口，這種移入的歷史軌跡，應被尊重，這也包含食物軌跡，「這個不一定要討論」；他也說，台北與其他城市交流很重要，「當然現在的市長，比較著重跟上海交流」，但先不講國際，如何與高雄、台南、台中等城市交流很重要，例如發展無人機產業，都要與各城市分工合作，這與國家發展有關，每個城市就是彼此競爭，也彼此合作，這些合作構築整個國家的發展。沈伯洋呼籲，大家支持民進黨在每一個城市所推出的候選人，因為他們有整個藍圖，若要建立起藍圖，就需要大家支持。吳思瑤表示，他要下達指令，再拚61天，贏回台北，「相信我們會贏，我們能贏！大家一起來當沈伯洋總幹事」；他說，從5月到現在，4個多月以來，他從沈伯洋學到很多，其中要分享，沈的人生字典裡，沒有輸這個字，「只要不怕輸，我們就會贏」，他也盛讚沈伯洋絕對民進黨派出的最強台北市長候選人。