我是廣告 請繼續往下閱讀

今（28）日是中秋節/教師節4天連假的收假日！台灣高鐵持續觀察旅運狀況，受到假期開始運量即破紀錄影響，預估今日越晚返回工作地點的人潮將越多，自上午11時起，在高鐵台中站成立「前進指揮所」全力備戰收假日疏運高峰，而交通部長陳世凱也前往台中站視察，聽取報告因應收假人潮，這次特別採取2項全新措施，包括區間車台中快速折返及全車自由座嘉義發車。台灣高鐵規劃這次疏運加班車班表時，特別將8班行駛南港—台中的南下區間列車，於抵達台中時改停北上月台，如此可讓每班列車節省約1小時整備及折返時間。同時，可在超尖峰時段確保每小時均有一班北上、配置9節自由座的區間列車，可以快速疏解台中以北自由座人潮。另外，自今日下午1時起機動加開4班次、北上停靠沿途各站的全車自由座列車（商務車廂除外），其中2班更首度從嘉義站發車，如此不僅可有效縮短嘉義、雲林、彰化等站自由座旅客的等待時間，也可以更快速疏解上述車站內的人潮，提升整體服務品質。高鐵公司特別向部長報告上述措施，希望透過上述措施，進一步強化車組靈活運用、加速台中站折返整備作業，在新車上線前，進一步創造餘裕運能，以紓解收假尖峰時段人潮，縮短自由座旅客等候時間。同時，部長也特視察上述台中折返清潔對提升運能效率的影響，更表示在新世代列車上線前，因應疏運超尖峰人潮，交通部將持續協調各運具進行「運具聯防」，以協助高鐵公司疏運旅客，今日也協調台鐵增加5班列車停靠新烏日站（包含4班增停及1班加開），提供旅客更多元的北返選擇，歡迎旅客多加利用。高鐵各車站也已規劃自由座與對號座分流排隊動線，將依旅客前往目的地引導旅客分流搭乘，敬請配合站務人員指引，依序乘車，節省時間。同時，自由座旅客請優先禮讓對號座旅客上車、列車到站時請保持車間玄關與車門動線暢通，以利其他旅客可以快速上、下車。此外，未購買商務車廂車票的旅客，請勿進入商務車廂內，台灣高鐵公司感謝旅客的體諒與配合。台灣高鐵因應中秋節及教師節假期疏運（9/24至9/29）期間人潮，現有34組列車全數出動，用最大運能服務旅客順利返鄉、歡慶秋節。6天共加開176班次列車（南下70班、北上106班），期間並機動加開7班全車自由座列車（商務車廂除外），以全力疏運旅客，總計6天提供1157班次的旅運服務。同時，台灣高鐵自日本最新引進的N700ST新世代列車，也已陸續運抵台灣，刻正積極進行各項必要的安全測試。高鐵公司強調，將全力確保新車引進順利並如期完成。首批N700ST列車，預計明年7月正式上線營運，屆時將用更大運能，提供旅客更加舒適、充裕的旅運服務。