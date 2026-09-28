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▲2026年名古屋亞運棒球項目銅牌戰，中華隊先發投手林昱珉對中國隊主投8局無失分。（圖／中華奧會提供,2026.9.27）

▲資深棒球媒體人謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目昨（27）日落幕，中華隊在銅牌戰以5：1擊退中國隊，奪下隊史第4面銅牌。資深棒球媒體人謝岱穎表示，以中華隊本屆戰力，最終拿下銅牌是合理的結果，「與全職業韓國隊、日本社會人菁英相比，我們這樣的組隊方式是很難跟日、韓來對抗的。」此外，謝岱穎也認為，銅牌戰拿林昱珉頭中國隊有點可惜，「我們沒有信心用其他投手來贏中國隊嗎？」本屆亞運中華隊24人名單由6名中職球員、4名旅外選手、13名業餘成棒好手以及前旅美投手劉致榮組成。預賽0：5不敵韓國隊，後續連勝泰國隊、香港隊，以2勝1敗、分組第2名晉級複賽。複賽首戰中華隊以9：1大勝中國隊，第2戰以3：7不敵日本隊，最終在銅牌戰5：1擊退中國隊，奪下隊史第4面銅牌。資深棒球媒體人謝岱穎表示，這次亞運奪下銅牌，是合理的結果，「關鍵是我們的組隊模式，不像過去杜哈亞運或是更早之前都以全台菁英為主。」謝岱穎指出，亞運是在職棒賽季中進行，加上中職與棒協對亞運的立場不太一致，基本上中職球團僅能支援一至兩位選手參與，「主要還是有列管的選手，或是對戰力影響較小的選手。」謝岱穎舉龍隊劉基鴻為例，「他是龍隊陣中不可或缺的三壘手，但葉總的態度是，畢竟有拿到上半季冠軍，下半季傾向多給一些不常出賽的選手機會，所以讓劉基鴻出來打。」他直言，以目前中華隊在亞運的戰力，要跟全職業的韓國隊、日本社會人菁英相比，還是有一點落差。對於未來亞運組隊方式，謝岱穎認為還需要一些討論，「以後是不是都要這樣？還是有機會讓更好的選手參賽？但這也牽涉到影響職棒戰力，畢竟是各隊下半季爭冠的關鍵時刻，還有很多問題值得討論。」此外，謝岱穎認為銅牌戰對中國隊推出林昱珉先發有點可惜，「我覺得，總教練可能認為複賽贏日本隊6分的希望不大，不如把林昱珉放在銅牌戰比較保險。但我們沒有信心用其他投手來贏中國隊嗎？」謝岱穎直言，無法認同銅牌戰投手安排，「雖然贏日本隊6分很難，但也不能保證做不到，如果林昱珉能完全壓制，真的發揮好一點，還是有機會的。」