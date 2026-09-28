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連續33天降雨 平2019年歷史紀錄

明天29日仍有雨 恐寫下34天新紀錄

10月起天氣好轉 需留意颱風動向

日本東京都中心今（28）日早晨再度降雨，自8月27日以來的連續降雨天數已達33天。這項數據追平了2019年創下的氣象觀測史上最長連續降雨紀錄。根據WeatherNews報導，預計週二（29日）仍將維持易降雨的天氣型態，若再次觀測到降水，連續降雨天數將推升至34天，刷新歷史新高紀錄。受到秋雨鋒面與潮濕空氣影響，關東地區今（28）晨起持續下雨東京都中心自上月8月27日起，已連續33天觀測到降水。這項紀錄追平了先前最長的2019年紀錄（6月27日至7月29日），寫下歷年並列最長紀錄，相當於長達一個多月以來每天都在下雨。受到舒立基颱風帶來的潮濕空氣及秋雨鋒面影響，預測明天關東地區的天氣型態依舊偏陰。東京都中心周邊降雨機率高，若明天再度觀測到降雨，降雨天數將推升至連續34天，打破歷年最長紀錄。這波長時間的陰雨天氣，預計將於10月1日（四）起逐漸好轉。預測進入10月後，關東地區陽光露臉的日子將會增加，民眾也終於有更多機會能在室外晾曬衣物。不過，由於位於南方海面上的颱風動向仍有變數，秋雨鋒面的活躍程度可能因此改變，進而導致未來的氣象預報出現較大修正，仍須留意天氣變化。