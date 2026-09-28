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金華國中校長親發信致歉：責任我來扛

質疑說法不一遭打臉？教育局還原通報時間軸

台北市金華國中營養午餐日前爆出食安爭議，9月4日有學生食用當日的小卷後，陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀。當時，北市議員簡舒培將此事踢爆，質疑是集體食物中毒，但北市府解釋是「烏龍爆料」。但今（28）日教師節，金華國中校長黃啟清突發道歉信，證實有學生吃了不舒服，因此北市府遭質疑說法與校長不一致。對此，北市教育局表示，與校方說法始終一致，議員受訪時也改口是「吃壞肚子」，呼籲各界回歸事實理性討論。黃啟清選在教師節當天以「攜手前行，彼此守護」為題發出公開信，強調學校在用餐5天後，才接獲第一名學生通報身體不適，當時已經超過餐點留樣的保存期限。兩天後，另外又有2名學生反映健康狀況，因此學校立即啟動相關通報及處理程序，並透過家長會家代群組詢問家長，當天學生吃完午餐後的情況。由於該事件持續延燒，教育局及議員、立委間出現激烈攻防，對此，黃啟清說，將持續關心，協助所需的健康照護、學習支持與心理關懷，並向學生喊話：「孩子們，不需要急著在網路社群為學校辯護，有任何問題可以向師長反映，不需要獨自承受」。所有行政責任應由他來承擔，若有任何不舒服或擔心應主動告訴師長，學校會認真理性地回應並釐清問題，也盼望大家在討論時避免轉傳未經確認的個人資訊，或對任何同學、教職員及相關人員貼上標籤。校長公開信清楚點出用餐時間在9月4日，五天後，也就是9月9日收到第一名學生通報身體不適，沒想到2天後，又陸續接到另外2名學生也不舒服，因此9月11日向教育局進行通報。但教育局的聲明稿卻說，學校在9月11日接獲1名學生反應，遭質疑說法和學校不一致。對此，教育局主任秘書鍾德馨表示，說法和學校一致，並沒有不同。而簡舒培今受訪時，也從原本誣指食物中毒改成是吃壞肚子。教育局希望事情回歸事實，不要再讓學生跟第一線教育同仁，承受不必要的網路及輿論壓力。教育局說，第一次與第二次反應身體不適的同學，症狀不相同，其他班級師生也無相關反映，排除食品中毒可能。即使未達「疑似食品中毒通報流程」標準，但校方仍立即進行校安通報，並持續追蹤學生身體狀況，後續均已恢復正常。另外，關於留樣的問題，因為已經過了法定保存期限，檢體依規銷毀而無法送驗，並非外界所稱「學校無留樣」或「隱匿檢體」。教育局也已要求金華國中確實落實午餐供應契約及廠商履約管理，針對餐點品質、異常通報及履約狀況加強監督；供應廠商也應建立完善、透明的說明與回應機制，面對食安疑慮主動釐清、妥善說明，並負起應有責任。