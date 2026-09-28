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經紀公司證實矢口麻美死訊！社長沉痛：走得太早了

▲矢口麻美曾為《銀魂》主角銀時的少年時期獻聲配音。（圖／《銀魂》劇照）

2003年踏入配音界！曾拜立壁和也為師

▲矢口麻美兩週前才剛分享前往參加抬神轎活動的照片。（圖／翻攝IG@yaguchiasamusi）

矢口麻美配音生涯代表作品

日本聲優矢口麻美（矢口アサミ）驚傳於9月26日驟逝，享年43歲，經紀公司Kenyu Office今（28）日也悲痛證實死訊。矢口麻美曾為《哆啦A夢》、《銀魂》中少年銀時等作品配音，消息曝光後，也讓大批動漫迷不捨哀悼。聲優經紀公司Kenyu Office今（28）日在官網發布訃告指出，表示旗下聲優矢口麻美於26日不幸離世，享年43歲。經紀公司表示，葬禮將依家屬意願舉行，僅由近親參與。社長堀內賢雄表示，矢口自公司創立初期便一路相挺，個性開朗又貼心，經常照料身邊眾人，也是大前輩立壁和也生前相當喜愛的後輩。對於愛將離世，堀內賢雄沉痛表示：「矢口啊，走得太早了。非常謝謝妳，怎麼感謝都感謝不完」，同時也希望外界不要忘記矢口麻美這位優秀的演員。矢口麻美最早於2003年踏入配音界，於代代木動畫學院畢業，她最喜愛的動畫是《哆啦A夢》，並曾拜「胖虎」的配音員立壁和也為師，後來也為劇場版常出現的「春夫」一角配音。此外，她也曾擔任《銀魂》主角「坂田銀時」童年時期的配音，在回憶篇當中的戲份相當重要，其他參與作品還包括《彩雲國物語》、《奇幻旅程》等，也是業界內的資深聲優。因此逝世消息曝光後，讓大批動漫迷相當不捨，紛紛前往矢口麻美的社群留言悼念，並表示「願您安息」、「一直都很期待觀看動畫直播解說，願您在天堂安息」等，表達對她的追思。《銀魂》坂田銀時(少年時期)《彩雲國物語》縹漣《翡翠森林狼與羊》羅薩《哆啦A夢劇場版系列》春夫、孫悟空《MapleStory》塞羅《超級機器人大戰OG》卡其那