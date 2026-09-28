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▲黃偉哲北上帶上許多文創食品給沈伯洋。（圖／記者陳佩君攝，2026.09.28）

▲沈伯洋、黃偉哲、陳亭妃等人出席台南之友挺沈伯洋後援會。（圖／記者嚴俊強攝影）

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前因評論「台南食物太甜」，引發論戰，沈伯洋（28）日成立台南後援會，台南市長黃偉哲、台南市長參選人陳亭妃特別送上文創食品、在地小吃祝福，讓沈當場「開吃」。沈吃到春捲時，忍不住吐出「這個比較甜」，讓陳亭妃相當無奈喊說，「這已經是少糖了！」兩人一來一往的互動，讓在場的千名台南人笑翻。沈伯洋下午出席「台南之友挺沈伯洋後援會」，包含黃偉哲、陳亭妃、立委林俊憲、王義川、王定宇等人出席。主持人也宣布，現場有超過1200人共襄盛舉。由於沈伯洋日前因評論「台南食物太甜」，引發論戰，黃偉哲、陳亭妃也特別準備台南文創食品以及在地美食給沈伯洋。黃偉哲帶上一整台裝滿台南零食的推車北上，更特別送上台南特色好禮，給沈伯洋的女兒「小麻糬」。黃偉哲依序開箱伴手禮，包含來自台南孔廟的「穩條」豬肉條，寓意「穩中」；「鄭成功洋芋片」，是來自鄭成功的祝福，祝福沈伯洋競選一定成功；包裝印上孔子的點心麵，因為孔子是「至聖先師」，所以一定致勝，選舉一定會贏；由於台南是媽祖的故鄉，全國最老的天后宮就在台南，因此送上「媽祖賜芙」小泡芙等。陳亭妃親自挑選五道台南知名小吃，第一道為「丹丹炸雞」，沈伯洋笑稱，以前吃過，「覺得甜甜的」；陳亭妃笑喊，「炸雞哪會甜！市長確定還要繼續講？」沈伯洋嚇得秒回，「今天沒有、今天剛好」。陳亭妃接著端出第二道「豬舌刈包」，說明台南刈包甜鹹度可客製化，沈伯洋吃下一口後，直呼「真的好吃」；第三道為國華街著名的春捲，陳亭妃補充，春捲能做「半糖、少糖」，只見沈吃了幾口後表示，「這個比較甜」，這讓陳驚呼說，「這已經是少糖了！」他上午還跟老闆說，這是要給沈伯洋吃的，要比半糖再少一點的微糖，「下次不給沈伯洋加花生粉了」。陳亭妃端出第四道為碗粿，並稱「不要加醬料，就會覺得很好吃了」，沈伯洋吃完後大讚好吃；最後一道為「台南肉燥飯」，沈品嘗後盛讚，「這真的不甜」。最後，陳亭妃宣布結果，沈伯洋最愛豬舌刈包、肉燥飯與無醬碗粿，同時，他也邀請沈伯洋下次到台南，屆時他一定會親自準備「符合沈伯洋口味」的台南味。