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▲台鐵公司為疏運中秋節連假返工人潮，今（28）日再加開彰化=七堵2列次。（圖／台鐵公司提供）

中秋連假第4天中部北上旅客客流量大，台鐵公司表示，除原加開一列次區間快及增停新烏日站4列次自強號外，今（28）日下午再加開彰化=七堵一列自強號及一列區間快車，鼓勵北返旅客可多加利用搭乘台鐵。台鐵加開彰化=七堵間5182次自強號，彰化16:25始發、台北19:08到達，沿途停靠新烏日（16:35）、台中（16:44）、豐原、苗栗、竹南、新竹、中壢、桃園、板橋、台北、松山、七堵等站。同時，再加開6102次區間快車，彰化17:45始發、台北20:27到達，沿途停靠新烏日（17:53）、台中（18:04）、豐原、苗栗、竹南、新竹、湖口、中壢、桃園、樹林、板橋、台北、松山、南港、七堵等站。台鐵公司強調，疏運應變小組將配合連假期間雙鐵聯防機制，持續監控各站人潮狀況並機動調節，同時要求相關單位做好各項設備檢查，並加強做好車站旅客引導服務與月台上下車秩序維持，提供民眾安全、便捷的乘車服務，歡迎北返旅客多加利用。