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2026年名古屋亞運桌球賽事今（28）日來到最後一天，中國隊21歲新星林詩棟在男單四強交手台灣桌球一哥林昀儒。林詩棟在0：2落後絕境下展現驚人韌性，最終以大比分4：3逆轉林昀儒，與隊友王楚欽會師決賽，讓中國再度完成「金包銀」的偉業。這場勝利不僅讓林詩棟在本屆亞運參賽的男團、混雙、男雙及男單4個項目「全部打進決賽」，也引來中國媒體的狂讚，直呼他已從小石頭蛻變為金剛石。回顧2026賽季前半段，林詩棟的處境一度相當艱難。自2025年2月新加坡大滿貫奪冠後，他陷入長達19個月的單打冠軍荒，關鍵分不夠穩定與心態波動等缺點屢屢遭到外界的嚴苛質疑，世界排名也從第一滑落至第八。在本屆亞運男團賽事中，中國隊惜敗日本隊無緣連霸，林詩棟也在小組賽爆冷受挫，甚至先前輸給沒沒無名的泰國小將，一度承擔巨大輿論壓力。然而，作為中國全隊唯一「4線作戰」的球員，林詩棟在陷入絕境後調整很快。他先是搭檔蒯曼在混雙決賽以4：0橫掃王楚欽、孫穎莎奪金，隨後又與黃友政合作以4：2擊敗日本張本智和、篠塚大登勇奪男雙金牌。加上男單連贏松島輝空與林昀儒等強敵，展現出不同於以往的蛻變。在今日對陣林昀儒的7局大戰中，林詩棟在體能近乎透支的情況下，硬是從大比分0：2、2：3落後的懸崖邊緣翻盤。賽後，中國隊總教練王皓興奮握拳高呼並激動親吻他的額頭。中國媒體《齊魯晚報》分析指出，林詩棟本屆亞運呈現「低開高走」的驚人展現，最可貴之處在於逆境中的成熟心態。今晚的男單決賽，林詩棟將與隊友王楚欽爭奪本屆亞運最後一張桌球金牌。《齊魯晚報》認為，若能一舉登頂，手握三金的他不僅將徹底擺脫低谷，更意味著他正式具備向中國男桌新一代「領軍人物」轉變的強大底氣。除此之外，中國前桌球國手程靖賽後也在直播中評價了這場比賽的林詩棟：「我們眼裡的小石頭在這場雖然犯了些錯誤，這需要回來一幀一幀去總結，但單從這次比賽來說，（對林詩棟）只有肯定，他也不會一下子就成長為金剛石，也是還會犯錯誤，還會遇到跟之前一樣的局面，但是比之前更堅定。」