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小孟老師分析今（29）日十二星座運勢。牡羊座：工作：與上級好溝通感情：細節暖人心房財運：識別市場需求牡羊幸運色：綠色貴人：牡羊小人：處女金牛座：工作：安排合理休息感情：表達曖昧之情財運：追求財務自由金牛幸運色：白色貴人：金牛小人：巨蟹雙子座：工作：重回積極狀態感情：成為最好朋友財運：國際貿易機會雙子幸運色：橘色貴人：魔羯小人：雙子巨蟹座：工作：克服艱深困境感情：互相理解對方財運：積極尋找副業巨蟹幸運色：玫瑰色貴人：水瓶小人：金牛獅子座：工作：爭取特殊待遇感情：聆聽內心聲音財運：控制消費習慣獅子幸運色：藍色貴人：獅子小人：水瓶處女座：工作：放手嘗試新的感情：告白大膽嘗試財運：運用數據投資處女幸運色：藍色貴人：天秤小人：天蠍天秤座：工作：保持工作效率感情：異性緣超級好財運：善用資產配置天秤幸運色：黑色貴人：水瓶小人：射手天蠍座：工作：處理升遷計畫感情：打動對方芳心財運：增加多樣資產天蠍幸運色：綠色貴人：處女小人：雙魚射手座：工作：破解低迷狀態感情：建立深厚情感財運：發掘新的投資射手幸運色：黃色貴人：巨蟹小人：獅子魔羯座：工作：獲得支援幫助感情：適合約會之日財運：運用市場分析魔羯幸運色：紅色貴人：雙魚小人：牡羊水瓶座：工作：細心工作規劃感情：易獲異性幫助財運：持續財務創新水瓶幸運色：金色貴人：射手小人：天秤雙魚座：工作：保持心情開朗感情：添增自己魅力財運：建立退休計劃雙魚幸運色：粉紅色貴人：天蠍小人：魔羯