小孟老師分析今（29）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：與上級好溝通
感情：細節暖人心房
財運：識別市場需求
牡羊幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：處女
金牛座：
工作：安排合理休息
感情：表達曖昧之情
財運：追求財務自由
金牛幸運色：白色
貴人：金牛
小人：巨蟹
雙子座：
工作：重回積極狀態
感情：成為最好朋友
財運：國際貿易機會
雙子幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：雙子
巨蟹座：
工作：克服艱深困境
感情：互相理解對方
財運：積極尋找副業
巨蟹幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：金牛
獅子座：
工作：爭取特殊待遇
感情：聆聽內心聲音
財運：控制消費習慣
獅子幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：水瓶
處女座：
工作：放手嘗試新的
感情：告白大膽嘗試
財運：運用數據投資
處女幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：天蠍
天秤座：
工作：保持工作效率
感情：異性緣超級好
財運：善用資產配置
天秤幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：射手
天蠍座：
工作：處理升遷計畫
感情：打動對方芳心
財運：增加多樣資產
天蠍幸運色：綠色
貴人：處女
小人：雙魚
射手座：
工作：破解低迷狀態
感情：建立深厚情感
財運：發掘新的投資
射手幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：獅子
魔羯座：
工作：獲得支援幫助
感情：適合約會之日
財運：運用市場分析
魔羯幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
水瓶座：
工作：細心工作規劃
感情：易獲異性幫助
財運：持續財務創新
水瓶幸運色：金色
貴人：射手
小人：天秤
雙魚座：
工作：保持心情開朗
感情：添增自己魅力
財運：建立退休計劃
雙魚幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：與上級好溝通
感情：細節暖人心房
財運：識別市場需求
牡羊幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：處女
金牛座：
工作：安排合理休息
感情：表達曖昧之情
財運：追求財務自由
金牛幸運色：白色
貴人：金牛
小人：巨蟹
雙子座：
工作：重回積極狀態
感情：成為最好朋友
財運：國際貿易機會
雙子幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：雙子
巨蟹座：
工作：克服艱深困境
感情：互相理解對方
財運：積極尋找副業
巨蟹幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：金牛
獅子座：
工作：爭取特殊待遇
感情：聆聽內心聲音
財運：控制消費習慣
獅子幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：水瓶
處女座：
工作：放手嘗試新的
感情：告白大膽嘗試
財運：運用數據投資
處女幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：天蠍
天秤座：
工作：保持工作效率
感情：異性緣超級好
財運：善用資產配置
天秤幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：射手
天蠍座：
工作：處理升遷計畫
感情：打動對方芳心
財運：增加多樣資產
天蠍幸運色：綠色
貴人：處女
小人：雙魚
射手座：
工作：破解低迷狀態
感情：建立深厚情感
財運：發掘新的投資
射手幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：獅子
魔羯座：
工作：獲得支援幫助
感情：適合約會之日
財運：運用市場分析
魔羯幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
水瓶座：
工作：細心工作規劃
感情：易獲異性幫助
財運：持續財務創新
水瓶幸運色：金色
貴人：射手
小人：天秤
雙魚座：
工作：保持心情開朗
感情：添增自己魅力
財運：建立退休計劃
雙魚幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。