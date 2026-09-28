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台北市長蔣萬安日前赴中山區的中庄仔福德宮晚宴，被宮廟董事長林春裕大酸「三年沒來」，還當場拱蔣選總統，並送上「多節甘蔗」，引發外界熱議。不過，民進黨立委王定宇今（28）日爆料，福德宮送給蔣萬安的甘蔗，竟被蔣萬安棄置在廟的旁邊，「這是非常失禮、不敬的行為！」至於沈伯洋收到甘蔗去向，據了解，已存放至辦公室收藏。民進黨台北市長參選人沈伯洋、蔣萬安日前先後赴中庄仔福德宮的「福德正神聖誕千秋晚宴」。不過，林春裕當場數落蔣萬安，當市長後都沒有來，只有選舉才來；林也送給沈、蔣甘蔗，由於蔣收到許多節的甘蔗，引起網友討論。甘蔗意外引起外界關注，王定宇下午爆料，他在錄製節目，與林春裕連線，聽到一件令人難以置信瞠目結舌的消息，林春裕說，「福德宮送給蔣萬安的甘蔗，竟被蔣萬安棄置在廟的旁邊，被廟方發現撿回來了，現在甘蔗在林董事長手上，至於送給沈伯洋那支甘蔗，沈伯洋帶回去了」。王定宇質疑，這是心胸狹窄？或是管理流程不善？這種隨意棄置受贈禮品，而且這禮品還是廟方祭拜天公的獻禮，隨意棄置在廟旁邊的路上，難道是故意要福德宮發現蔣的不爽嗎？這真的是非常失禮、不敬的行為！