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蔣家第四代、橙果設計創辦人蔣友柏，在2018年與女星林姮怡離婚、結束15年夫妻關係後，便與身材超辣的特助莊涵雲低調交往、沒有公開認愛，直到本月10日莊涵雲好友分享蔣友柏求婚畫面，才正式宣布即將再婚消息。而當天其實也是蔣友柏50歲生日，他也在近日分享50歲後的首支影片，表示跨過了心魔，還透露對成功的定義，認為有錢不代表成功。蔣友柏在近日分享全新影片，笑說是50歲後的第一次，他坦承對自己來說，50歲是一個比較重要關卡，「雖然一直所謂的心魔早就已經過了，但是過了這個50歲，還是覺得說還真的有蠻多年可以繼續下去，就會漸漸開始把一些本來沒有想承擔的承諾或責任，去把它延續下去。」對於心魔說法，有指出應該是父執輩中沒人活過50歲的家族魔咒，才會讓他把50歲當重要關卡。蔣友柏進一步提到改變想法後，朋友圈也出了變化，對很多50歲前結交朋友都做出「斷捨離」決定，讓他變得挺輕鬆。而在生日當天，他邀請30名左右對他很重要的人到場，其中一個朋友小孩對蔣友柏說想採訪他、很崇拜他，蔣友柏直言：「不需要崇拜我，因為那一天隨便你抓任何人都比我成功。」蔣友柏也分享對成功的定義，「我今天是一個知名人物就是成功嗎？其實不是成功。一個有錢人就是成功嗎？也不是成功，真正成功應該是你怎麼樣活得自在、快樂。而且用讓你快樂的事情，持續討生活。」他也提到過去直播中，常常有網友提問，「但這些問題都是針對一個很簡單的目的，就是我可以從你這邊怎麼樣獲取最簡單便利的成功方式。」蔣友柏直言非常抗拒這一類問題，認為每個人成功都是看自己，自己能做的只能給個引子。他也以自己公司為例，表示自己不能幫他們成功，只能讓他們看到自己做事方式，引導到低失敗率的方向，再慢慢累積自己的經驗，「這樣子的成功，才是任何人都拿不走的。」