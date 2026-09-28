我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目昨（27）日落幕，韓國隊以3：1驚險擊退日本隊，完成金牌5連霸，韓國主帥柳志炫賽後坦言，「韓日對決必須贏球」的沉重包袱無比巨大，而這句話其實很適合放在中華隊與中國隊身上。味全龍總教練葉君璋今（28）日聽到柳志炫這句話，他相當認同，也指出這些壓力都是自己造成的，「但實際上Level 不同，比賽結果會怎樣都不一定。我覺得這純粹是心理上的感覺。」韓國隊雖然在本屆亞運完成金牌5連霸，但過程並非完全順利，複賽以0：5不敵日本隊，相隔20年再度於亞運賽場不敵日本，韓國國內輿論猛烈抨擊，更用「慘案」來形容該場比賽。昨日韓國隊在金牌戰復仇成功，以3：1險勝日本隊，賽後總教練柳志炫坦言，「無論是大賽還是小型賽事，『韓日對決必須贏球』的沉重包袱向來無比巨大。」柳志炫這句話其實也很適合套在中華隊身上，無論在大小國際賽，中華隊只要遭遇中國隊，都背負著絕對不能輸球的期待與壓力。過去曾是中華隊當家鐵捕的龍隊總教練葉君璋，也非常認同聽到柳志炫的談話，更直言這些「不能輸誰」的壓力都是自己造成的。葉君璋回憶，在他國手生涯，2003年的札幌亞錦賽是他唯一感覺不到壓力的國際賽，「當時李來發教練會跟我一起研究韓國隊，分析韓國每位打者的優缺點、資訊，也收到不錯的效果。」但葉君璋透露，對上日本隊、中國隊時，賽前沒刻意多做準備，而是平常心去應戰。回顧2003年亞錦賽，中華隊首戰靠著高志綱在10局下的再見安打，以5：4氣走韓國隊，第2戰中華隊0：9慘敗日本隊，最終戰則以3：1擊退中國隊，最終以2勝1敗、第2名之姿取得2004雅典奧運的參賽資格。葉君璋說，當時李來發教練告訴他，要客觀去評估雙方實力是不是同個Level ，「何必硬要降低自己，或者拉高對手，然後說一定不可以輸給他。」葉君璋直言，當時聽到李總的話，就抱持自然的心態去比賽，「好像我什麼都不用（擔心），就去打一場比賽。」「韓國總教練講的這個是真的蠻有道理的。」葉君璋直言，中華隊在國際賽遇到中國隊，加上民族意識，就會導致出現不同與以往的壓力，「但實際上Level 不同，比賽結果會怎樣都不一定。我覺得這純粹是心理上的感覺。」葉總進一步指出，台灣也曾在國際賽擊退日本，「會因為贏了日本後，就覺得跟他同等級嗎？比賽就是有輸有贏，不管是跟誰打。」