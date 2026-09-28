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台灣拳擊名將林郁婷今日於名古屋亞運女子60公斤級賽事再傳捷報，面對曾在亞錦賽交手並擊敗過自己的北韓勁敵元恩景，林郁婷全場憑藉靈活腳步與精準的防守反擊戰術克敵，第三回合更成功重擊對手逼出裁判讀秒鎖定勝局，賽後教練曾自強透露，很擔心因為鼻樑流血傷勢，導致比賽被裁判提早喊停，不斷要求林郁婷主動壓迫與移動，「大會人員一直叫我坐下，我根本顧不了那麼多，只能持續對郁婷喊『走開、保持移動！』」教練曾自強賽後盛讚林郁婷此役戰術執行得相當徹底，且比賽後半段體能狀況極佳，越打越順手。曾自強透露，原本預估前兩回合佔有優勢，但第二回合裁判給出平手分數，讓戰局一度陷入緊繃，「因此第三回合特別交代郁婷加強移動，充分發揮臂展優勢。對手急於進攻反而抓不到節奏，給了我們很多防守反擊的空檔，這是奠定勝基的關鍵。」比賽期間林郁婷鼻頭不斷滲血、宛如「浴血奮戰」的畫面引發關注。對此，曾自強特別澄清並非鼻腔出血，而是前一天練習時刮傷的皮外傷較深所致。他也坦言當時在台下心驚膽顫，因為依據拳擊規則，若選手傷勢被醫療官判定無法繼續，大會將直接以當下分數裁定勝負。曾自強笑說，第二回合戰平時團隊非常緊張，深怕醫官突然介入叫停比賽。為了避免比賽因傷被「腰斬」，他在第三回合顧不得大會人員勸阻，在台下聲嘶力竭地狂喊指揮，不斷要求林郁婷主動壓迫與移動，「大會人員一直叫我坐下，我根本顧不了那麼多，只能持續對郁婷喊『走開、保持移動！』」順利闖進4強後，林郁婷下一戰將迎戰烏茲別克好手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）。這是兩人繼巴黎奧運16強賽事後再度狹路相逢，林郁婷將全力爭取金牌戰門票，朝頂峰邁進。