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台灣人又在日本涉嫌詐騙被捕！日本鳥取縣米子警察署於28日逮捕一名涉嫌冒充警察詐騙現金的 24 歲台灣籍男子，詐騙居住於福岡縣的一名 80 多歲男子達千萬日圓，且這已非這名台男首次犯案。根據山陰放送報導，警方表示，與該男子共謀的嫌犯於 8 月上旬至 8 月 25 日期間，多次冒充警察撥打被害人的住宅電話，假裝警察聲稱「我們正在調查一名姓山本的嫌犯，發現山本使用你名下帳戶匯款給暴力團，警方已針對你發布拘票，將你列為山本的共犯，若要證明未涉案，必須確認你目前的資金，請將帳戶內所有現金提領出來交付給我們」。被害人信以為真，多次至 ATM 提領名下帳戶資金，並接獲詐騙集團電話指示，要求將現金放置於自家院子內的消防栓下方。8 月 25 日，被害人將總計 1,120 萬日圓的現金放置於指定地點後即遭取走。警方調查，男子於 8 月間亦對鳥取縣米子市一名 80 多歲男子實施相同手法，企圖詐騙 1,350 萬日圓。警方在偵辦此案過程中，進一步查出其涉及福岡縣的這起犯行。由於本案屬共謀犯罪，警方尚未透露該男子是否認罪。